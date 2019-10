Compara AMLO cifra de asesinatos y dice que su política no cambiará

México.- Después de ser criticado por su política de seguridad pacifista, López Obrador reiteró que su apuesta por el bienestar y su política de no confrontar de forma violenta al crimen organizado no cambiará.

Andrés Manuel López Obrador señaló que militarizando el país se asesinan a más personas de lo que se logran detener, y mostró como ejemplo lo que sucedió en 2011.

AMLO también aseguró que se encuentran por buen camino debido al combate a la corrupción en todos los sectores del Gobierno de México.

Señaló antes de presentar las gráficas, cómo la estrategia de seguridad anterior que consistía en militarizar el país causó más asesinatos que detenidos.

El presidente acusó que incluso sumando la cifra de heridos con la de detenidos, tampoco superaban la cifra de asesinatos generados durante la administración de Felipe Calderón, quien apostó por una política combativa contra los delincuentes y causó miles de asesinatos.

Un periodista señaló que las cifras también apuntan a un alza histórica en asesinatos.

A lo que López Obrador respondió que esto se debía: "Porque venía una tendencia a la alza en delitos sobre todo en homicidios, que pues no se puede bajar".

No quiero que haga daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos, esta política no va a cambiar