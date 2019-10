Comparece Rosario Robles en Reclusorio Sur 

CIUDAD DE MÉXICO.-Rosario Robles comparece esta tarde en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

El Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna definirá si continúa en prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha o lleva en libertad su proceso por ejercicio indebido del servicio público.

En la audiencia, el juzgador no dará la voz a las partes ni habrá debate, sólo argumentará su decisión ante la ex titular de Sedesol y Sedatu, sus abogados y el Ministerio Público Federal.

El fallo no establece si el juez debe concederle o no la libertad, o alguna otra medida cautelar, pero sí lo obliga a tomar en cuenta la conducta que Robles mantuvo desde un principio, de atender voluntariamente cada uno de los llamados para comparecer ante la justicia.



Para la Fiscalía General de la República (FGR), deben ratificar la prisión preventiva justificada porque esta medida impide el encubrimiento y la impunidad.



La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero aseguró que existen elementos que obligan a Delgadillo Padierna a negarle la libertad provisional a la ex funcionaria, entre ellos que mintió sobre su verdadero domicilio.

En una carta, la ex Secretaria manifestó al Fiscal que nunca ha mentido sobre la veracidad de su domicilio y que incluso en él ha estado el hoy Presidente Andrés López Obrador.

"Jamás he mentido sobre mi domicilio", aseveró.

"En todo este proceso me he conducido con estricto apego a las leyes y a la autoridad, confiando en la autonomía del Poder Judicial".