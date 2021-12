"Completamente falso": UIF niega investigación contra Gertz Manero por supuestos gastos millonarios

La publicación también advierte que Gertz Manero no ha permitido que su declaración patrimonial se haga pública y tampoco ha dado a conocer si tiene conflictos de interés.

Por otra parte, la nota destaca que en 2013 el actual fiscal recibió 4 millones de dólares en una cuenta del Bank of America y 37 mil 358 dólares por parte de la Universidad de las Américas A.C.

"La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa a la opinión que la nota publicada el día de hoy 6 de diciembre de 2021, en el periódico 'El Universal', firmada por Francisco Reséndiz y Diana Lastiri, sobre un supuesto reporte de 'investigación' que involucraría al C. Alejandro Gertz Manero, es completamente falsa. El supuesto 'informe' no existe ", dice la nota informativa.

La dependencia a cargo de Pablo Gómez señaló que es completamente falsa la información, subrayando que en la UIF no existe ninguna investigación o informe contra el titular de la FGR.

Raúl Durán Periodista

