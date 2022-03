¿Complicidad? Confirma Mauricio Kuri que guardia abrió la puerta a la porra en el Querétaro - Atlas

México.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González confirmó a Carlos Loret de Mola que fue un guardia de seguridad privada quién aparece en el video abriendo una puerta y dando acceso a la porra local al área de los visitantes previo a la pelea del juego Querétaro vs Atlas.

Así lo hizo el panista en el video de nombre "Loret Capítulo 75", publicado este jueves 10 de marzo en el canal de Youtube "Latinus_us", donde además aceptó su responsabilidad en los hechos acontecidos el pasado sábado 5 del mismo mes en el Estadio Corregidora.

Mauricio Kuri negó rotundamente que el responsable, grabado en video y compartido en Debate, fuera elemento de la Policía Estatal como se rumoreó inicialmente. Explicó que el hombre cedió ante la presión de los aficionados que se comportaban agresivos.

"El que abrió la puerta no es un policía, el que abrió la puerta es una persona encargada de la seguridad de la empresa privada que inclusive ya la suspendimos. Esta persona no aguanta la presión de la barra y abre la puerta", expresó el gobernador sobre lo sucedido en el Querétaro vs Atlas, partido a la jornada 9 de la Liga Mx.

El también empresario, agregó que la porra del conjunto local también accedió a la zona de los visitantes al romper candados de otras puertas, fue ahí cuando inició el conflicto cuyas estremecedoras imágenes dieron la vuelta al mundo.

Tras ser cuestionado por Loret de Mola, el blanquiazul comunicó que ya tomaron medidas contra elementos de la Policía Estatal que se encontraban en el Estadio Corregidora, como el que aparece hablando por celular. Dijo, que también se suspendió al Director de la institución por no actuar con la rapidez necesaria.

"El que nada debe todo informa", dijo Mauricio Kuri antes de afirmar que su gobierno se ha manejado con sinceridad sobre la pelea. Incluso, confesó que algunas personas le sugerían detener a "chivos expiatorios" para aparentar un mejor sistema de justicia, palabras que rechazó para "hacer las cosas bien".