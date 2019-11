Comprobado, estrategia de seguridad de AMLO no da resultados; PRD

Sinaloa.- Con el asesinato de una familia completa en las limitaciones de Chihuahua, se comprueba una vez más que, la estrategia de seguridad de AMLO no está funcionando y que, urge que las fuerzas militares de impongan ante el crimen organizado, dijo el presidente del PRD Sinaloa, Audomar Ahumada.

Comentó que, el estado mexicano necesita de una intervención militar inteligente y estratégica, que tome las correctas decisiones.

Mencionó que, los titulares de la seguridad pública, deben mantener informado al presidente de la República, sobre los operativos y sucesos violentos que acontecen en el país, pues hasta el momento de ha evidenciado que, ni AMLO conoce las acciones a implementarse.

“A estas alturas la estrategia del gobierno mexicano, no está resultando, abrazos no balazos no funciona, compartimos que para el combate del crimen organizado, hay que ofrecer alternativas de trabajo y educativas para la ciudadanía pero, además de eso hay que realizar acciones en que la fuerza del estado se haga presente de manera eficiente e inteligente”, dijo.

Recordó que, la balacera de Culiacán, marcó un precedente sobre la falta de capacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad y combatir la violencia y que, además, la comparecencia del Secretario de Seguridad ante el Senado de la República, Alfonso Durazo, no tuvo alguna novedad.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a modificar la estrategia de seguridad vigente e implementar una inteligente que de mejores resultados.