Comunidad Judía en México responde a los ataques de AMLO a Carlos Alazraki durante la mañanera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a dirigirse esta mañana a quienes considera sus adversarios. Está vez en el centro de la diana estuvo el comunicador y colaborador del diario El Universal, Carlos Alazraki.

Como es habitual en el mandatario, le obsequió el título de conservador a Alazraki pero, esta vez, el desahogo de Obrador no quedaría ahí. De paso aprovechó para señalar el pensamiento del publicista como “hitleriano”.

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, señaló AMLO.

Como suele ser habitual tras los señalamientos mañaneros del presidente, se desató una ola de reacciones en redes sociales por parte de figuras públicas del entorno político e, incluso, por parte de la comunidad judía mexicana.

En un comunicado emitido desde la cuenta oficial del Comité Central de la Comunidad Judía de México, se expresó la inconformidad con las palabras de AMLO.

“La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona.

Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, se lee en el comunicado.

A continuación, se fueron sucediendo las reacciones y condenas a las palabras del presidente por personajes como la exprimera Dama y diputada federal Margarita Zavala, así como la alcaldesa de la alcaldía Álvaro Obregón en CDMX.

A la indignación se sumaron el exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga y el senador Emilio Álvarez Icaza, ambos mediante tus cuentas de Twitter.

Te recomendamos leer:

“Es una agresión imperdonable la que el presidente cometió vs @carlosalazraki al equipararlo con Hitler. El presidente exige respeto, pero él no lo hace con los demás”, compartió el exprocurador.