Comunidades piden atención a AMLO y les dice: ténganme paciencia

Oaxaca, México.-Ante demandas de comunidades oaxaqueñas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población que le tenga paciencia, pues su plan es resolver primero problemas generales que afectan a todo el País.



"Ahora que fuimos a Juxtlahuaca todos los pueblos querían que yo me bajara, me daba pena pero imagínense, si yo me bajaba no iba a poder llegar aquí. Estamos conscientes de que son muchas demandas.

"Tenemos que ir saciando esa hambre y sed de justicia e irlo haciendo de manera ordenada como una estrategia y eso es lo que pido, que me tengan paciencia, que haya comprensión porque estamos atendiendo primero lo general, lo que comprende y beneficia a más gente, así estamos empezando", comentó López Obrador.

Antes de llegar a Huajapan de León, Oaxaca, donde realizó su último acto del día, el Mandatario federal se encontró con una protesta de pobladores que exigieron su atención.



La manifestación detuvo el convoy del tabasqueño que viajó entre las comunidades oaxaqueñas de Huajuapan de León y Santiago Juxtlahuaca.



Las quejas en Oaxaca fueron contra las autoridades locales, pero fue al Presidente a quien le tocó escucharlas.

Por otra parte, pidió a la población respeto para su Gobierno, pues ya no debe ser comparado con el antiguo régimen.

"No es lo mismo de antes, esto ya cambió. No nos confundamos. ¡Vayan respetándonos! Lo digo cariñosamente. No confundan la política con la politiquería.

"Eso también tiene que irse quedando afuera, ¡ya chole! Si cae mal una autoridad ahí van a estar cuestionando a la autoridad. Ya no debemos de actuar así. Hay que hacer un lado esos pleitos, hay que unirnos", urgió.

Al final, López Obrador comentó que ya hay una orden judicial de la Corte para que se construya un hospital rural de la Secretaría de Salud en Huajapan de León.