Con Lozoya en la cárcel se le cayó el caso Odebrecht a la FGR: Leo Zuckermann

México.- El periodista Leo Zuckermann consideró que con Emilio Lozoya en prisión preventiva se le cayó el caso Odebrecht a la Fiscalía General de la República (FGR), que se ha cansado de esperar las pruebas del exdirector de Pemex durante más de un año.

Durante su participación en el programa Tercer Grado, Leo Zuckermann opinó que se ha evidenciado que Emilio Lozoya le mintió a la FGR, pues a más de un año sigue sin aportar las pruebas contra los 70 denunciados por el caso Odebrecht, entre los que figuran los panistas -incluyendo Ricardo Anaya-, Luis Videgaray y hasta Enrique Peña Nieto, lo que deja muy mal parada a la Fiscalía.

Ante el engaño, el analista señaló que la FGR ha decidido "hundir los costos" encarcelando al exdirector de Pemex, a fin de salir con "algo de cara" frente al caso Odebrecht, uno de los más grandes escándalos de corrupción que implica a altos funcionarios del gobierno peñista.

"Hoy lo que vemos es que (Lozoya) los engañó, los timó, no tiene nada, y en ese sentido la que queda muy mal es la Fiscalía porque quedó como que la engañaron, y creo que ante el engaño lo que han decidido hacer es hundir los costos, y decir: 'pues no va a caer Peña, no va a caer Videgaray, no van a caer los panistas, pues por lo menos que se vaya al bote el señor Lozoya y algo de cara salvaremos frente a este caso de Odebrecht", dijo.

Zuckermann recordó cómo el arresto de Lozoya en España y su posterior extradición a México auguraba un gran avance en la lucha contra la corrupción, pues pronto se supo que el exdirector de Pemex estaba dispuesto a señalar a varios de sus excolegas, lo que incluso haría posible que Peña Nieto fuera procesado, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Aunque ha transcurrido más de un año desde que el exfuncionario presentó su denuncia ante la FGR y se convirtió en su testigo protegido, no ha proporcionado pruebas que sustenten los señalamientos que hizo contra más de 70 políticos.

"Era un testigo que estaba colaborando con la Fiscalía para traer... lo que vimos cuando salió la denuncia de hechos de Lozoya que se filtró a los medios de comunicación, que salió en la Mañanera del presidente, es que esto iba a ser un caso enorme, en una de esas hasta un expresidente de la República íbamos a ver procesado judicialmente", comentó en alusión a Peña.

Por tal motivo, la FGR nunca solicitó prisión preventiva para Lozoya, aunque bien podía hacerlo de forma justificada, considerando que se había fugado del país anteriormente. Sin embargo, el incumplimiento del exfuncionario, aunado a la polémica que provocaron sus fotos cenando en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, hicieron a la Fiscalía retirar su confianza en él, según el periodista.

"Sí se les cayó yo creo el caso, lo que vimos hoy es el cambio de la Fiscalía de decir: 'ya a este señor no lo confiamos, se va a la cárcel', porque entiendo también que no solamente piden la prisión preventiva, sino que incluso le fincan nuevos cargos", dijo.

Como resultado, Emilio Lozoya pisa la cárcel por primera vez, luego de que el juez así lo decidió atendiendo la solicitud de la FGR durante la audiencia realizada ayer en el Reclusorio Norte, aunque también extendió 30 días el plazo para que el exfuncionario reúna las pruebas que debe presentar contra sus señalados.

Leo Zuckermann dijo estar de acuerdo con la decisión del juez de encarcelar al exdirector de Pemex, pues considera que en este caso la medida cautelar sí está justificada ante el riesgo de fuga.

"No me gusta la prisión preventiva, pero en este caso sí está justificada, porque este señor se había fugado", puntualizó.