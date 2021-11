“Con Meade estaríamos infinitamente mejor”; tunden a Javier Lozano por criticar al gobierno de AMLO

México.- El exsenador Javier Lozano Alarcón, fue duramente criticado luego de asegurar que, de haber llegado a la presidencia en 2018, estaríamos mejor con José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las elecciones pasadas.

La polémica se desató luego de que, en reciente declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegurara que, de no haber llegado al Gobierno de México, el país estaría peor, con una mayor crisis económica y de salud por la pandemia de Covid-19.

Fu entonces que Javier Lozano salió a contradecir los dichos de AMLO, asegurando que, de haber ganados las elecciones del 2018, México estaría “infinitamente mejor” con Antonio Meade.

Leer más: México pide a Estados Unidos vacunar a migrantes para evitar contagios Covid-19 en frontera

“A ver: no nos hagamos pendej**s. Con José Antonio Meade estaríamos infinitamente mejor. By far! Así que déjese de estupideces y pónganse a chambear. #AMLOFracaso”, escribió el exsenador en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la publicación de Javier Lozano no fue bien recibida por los usuarios de Twitter, quienes tundieron al exsenador por defender al candidato del PRI a la presidencia del 2018, sobre todo con los recientes hechos que se han dado a conocer en torno al gobierno de Enrique Peña Nieto y sus funcionarios como Emilio Lozoya.

“¿ese señor de la Estafa Maestra? ¿El que endeudó a México con 10 billones de pesos? ¿El que permitió los grandes desvíos de Javier Duarte y César Duarte? ¿O ese que obtuvo el 5% de votos por ser despreciable tapadera de Calderón y Peña Nieto?”, respondió @JorgeLoboGama1 a la publicación de Lozano Alarcón.

Antonio Meade es volvió tendencia en Twitter, pues de todos los candidatos de la elección del 2018, él fue catalogado como el peor para continuar en el gobierno, al tratarse del candidato del PRI.

Asimismo, seguidores del presidente Andrés Manuel, salieron en su defensa para criticar a Javier Lozano.

Javier Lozano/Twitter

¿Qué dijo AMLO?

Y es que el pasado miércoles 24 de noviembre, AMLO aseguró que, de no haber asumido la presidencia de México con el triunfo de las elecciones del 2018, el país estaría en una crisis total en diferentes rubros como la economía.

Desde su conferencia matutina, AMLO dijo que, sin sus medidas y cambios en la política mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya estaría en bancarrota, además de que el saqueo a los recursos públicos tendría al país hundido.

Asimismo, indicó que sin las medidas que ha implementado su administración México tendría más muertes por Covid-19, pese a que actualmente se encuentra en el lugar número 4 del ranking mundial por fallecimientos totales de la enfermedad respiratoria.

Leer más: ¡No paran! Reportan enfrentamiento armado entre grupos criminales en Valparaíso, Zacatecas

“Si no se hubiese dado el cambio en el 18 ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad, si no se hubiera cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido (…) no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado”, aseveró el mandatario federal.