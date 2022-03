Con #SelvameDelTren, Felipe Calderón felicita a Eugenio Derbez por premio Oscar de “Coda”

México.- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, felicitó al actor Eugenio Derbez, quien participó en la cinta “Coda” y esta fuera premiada como Mejor Película, en la entrega de los Oscar la noche de este domingo 27 de marzo.

A través de su cuenta de Twitter, y con el hash tag Selvame Del Tren, campaña contra el Tren Maya en la que participa el comediante Eugenio Derbez, Felipe Calderón reconoció el trabajo del actor en el elenco de “Coda”.

“Eugenio Derbez, ganador con sus compañeros del Óscar a la mejor película, “Coda”. ¡Felicidades! #SelvaMeDelTren”, escribió el exmandatario panista.

Leer más: ¿Y Peña Nieto? Culpa AMLO a Felipe Calderón por la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa

Como miles de mexicanos, Felipe Calderón se unió a la celebración del premio de “Coda” como mejor película, destacando el personaje de Eugenio Derbez en la cinta, quien desde hace años comenzó una carrera en Hollywood.

Felipe Calderón/Twitter

Coda, Mejor Película

"Coda", la película ganadora de Sundance 2021, sorprendió esta noche al ganar el Óscar a la mejor película en unos galardones que, sin embargo, estuvieron dominados por la ciencia-ficción de "Dune", que sumó seis victorias en los apartados técnicos.

Por detrás quedaron la inesperada "Coda", con tres premios en total, y "The Eyes of Tammy Faye", que sumó dos triunfos, incluida la de mejor actriz protagonista para Jessica Chastain.

A pesar de que "The Power of The Dog" sonaba como la gran favorita de la temporada de premios, en las últimas semanas empezó a verse eclipsada por "CODA", cuyo triunfo en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) iluminó sus opciones como la gran alternativa al galardón.

Finalmente, esa alternativa se convirtió en la elegida.

El filme, un remake de la francesa "La Famille Bélier " que Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares al vencer en Sundance, había ganado en los premios de los sindicatos de productores, actores y guionistas. Una brújula importante, pues muchos de sus votantes repetían en los Óscar.

Leer más: ¡No lo felicita, pero sí lo exhibe! AMLO revela que Eugenio Derbez tiene relación con empresas donde se construye el Tren Maya

Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento, sobre una hija de padres sordos con talento para la música, rellenaba muchas de las casillas de diversidad que tanto gustan en el Hollywood de esta década.

Con información de EFE.