Con Sheinbaum fuera de los escenarios, Ebrard arranca campaña rumbo a las elecciones de 2024

Jalisco.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio inicio, de manera formal, a su campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 aprovechando la ausencia de los actos públicos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien la semana pasada dio positivo a Covid-19.

El pasado domingo 19 de junio en el estado de Jalisco, en la Expo Guadalajara, el canciller mexicano le dio el "madruguete" a Sheinbaum Pardo y se adelantó para buscar, al interior del Movimiento Regeneración Nacional, las simpatías de los militantes.

En el evento del primer Encuentro de Diputados Locales y Regidores de Morena, Ebrard Casaubón dejó en claro que él es una de las "corcholatas" del proyecto de la Cuarta Transformación que aspira a ser el reemplazo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A mí el Presidente ya me destapó cinco veces, en la mañanera, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos", hizo hincapié.

En el evento, el secretario de Relaciones Exteriores nombró a un comité que promoverá su postulación para llegar a ser el actor político que encabece al partido guinda en los comicios federales de 2024.

En este sentido, señaló que la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, quien ha manifestado en varias ocasiones su apoyo al funcionario llamándolo incluso "presidente", fungirá como la presidenta del Comité Asimismo, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, también desempeñará un papel importante.

En tanto, Marcelo Ebrard anunció que estará recorriendo todas las entidades del territorio nacional a fin de escuchar propuestas en cada uno de los estados para, después, estructurar sus propuestas de gobierno.

"Vamos a caminar, vamos a recorrer toda la República Mexicana, todos los estados van a escuchar, como estamos escuchando hoy, los puntos, las propuestas, y después proponer y decir qué pensamos y por qué sobre el futuro. (...) Vamos a escuchar, proponer, organizarnos y mantener nuestra ventaja en todas las regiones”, expuso.

Un día después del arranque formal de Marcelo Ebrard hacia la elección interna de Morena, el dirigente nacional de dicho partido, Mario Delgado, pidió a los morenistas que aspiren a ser el candidato presidencial no dividir al partido rumbo a los comicios de 2024.

"Sólo les estamos pidiendo una cosa a nuestros corcholatos y corcholatas: que no dividan a nuestro partido, debemos mantener la unidad y el respeto”, instó.