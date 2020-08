Con chiste desde la cárcel, Javier Duarte niega haber regalado Ferrari a Peña Nieto

Veracruz.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra en la cárcel por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, rechazó este viernes los señalamientos de Emilio Lozoya, quien lo acusó de haber regalado un automóvil Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto en 2015.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter desde prisión, Javier Duarte negó con un chiste lo denunciado por el exdirector de Pemex, asegurando que "los únicos Ferraris" que conoce son tres excolaboradores de su administración, que tuvo lugar de 2010 a 2016.

Aseguró que nunca en su vida se ha subido, comprado ni regalado un automóvil Ferrari, negando así la acusación de Lozoya, quien aseguró que la relación entre el exgobernador de Veracruz y Peña Nieto era muy estrecha.

En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno", añadió.