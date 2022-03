Con encuesta, asegura AMLO que INE no ha promocionado la revocación de mandato

Veracruz.- El presidente AMLO se fue contra el Instituto Nacional Electoral, al acusar al organismo de no promover la consulta ciudadana por la revocación de mandato, respaldando su postura con una encuesta.

Luego de que se publicara el decreto para que funcionarios públicos puedan promocionar la revocación de mandato, Andrés Manuel López Obrador reiteró que esto era necesario, debido a la ineficiencia del INE.

En este sentido, AMLO mostró una encuesta realizada a través de redes sociales el medio Capital 21.

La encuesta realizada en Twitter, y exhibida por el presidente Andrés Manuel, preguntó:

“¿Has visto o escuchado la campaña de promoción del INE para la consulta de Revocación de Mandato?, ¿dónde?...”.

De acuerdo con el censo, donde participaron 74 votos, el 28,4% ha visto promoción del INE a través de radio y televisión, 2,7% por medio de redes sociales, el 1,4 en espectaculares y del total, un 67,6% no haber visto algún anuncio.

Encuesta/Twitter

INE debe informar

Por otra parte, López Obrador pidió al INE dar a conocer la ubicación de las casillas para la consulta ciudadana, acusando que esto no está claro, además de asegurar que habrá municipios de México donde no se instalará ningún módulo para votar.

AMLO pidió a los ciudadanos a llegar un día antes a la casilla para votar en la consulta de revocación de mandato, “a pedir posada”, para asegurar su participación en el ejercicio democrático.

Asimismo, el mandatario federal aseguró que, aunque no se llegue al 40% de la participación necesaria para dar validez a la consulta, se retirará del cargo, pues considera que esto demuestra no tener la aprobación de los mexicanos.

“Por convicción, aunque no se llegue al 40%, me voy; de qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular, se necesita ser caradura para alegar de que no fue legal”, puntualizó.