¡Con especial recomendación a sus opositores! Presume AMLO que ya se publicó su libro A la mitad del camino

México.- ¡No se van a aburrir! Prometió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al presumir que su libro A la mitad del camino ya ha sido publicado, a la vez que exhibía una copia de este.

Fue en la conferencia Mañanera de este 30 de agosto que AMLO mostró como se veía su libro, el cual además de tener por título A la mitad del camino, tiene también una fotografía del presidente de México.

Antes de comenzar a responder preguntas de los medios de comunicación que acuden a la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó amablemente su libro a la sociedad en general.

No obstante, hizo un énfasis especial a sus opositores, es decir, recomendó a sus adversarios políticos e intelectuales que leyeran el libro, con el fin de que entendieran los argumentos que respaldan las acciones que el Gobierno Federal, que él encabeza, ha realizado.

Según explicó AMLO este libro estará dividido en cuatro capítulos y hablará sobre los primeros dos años y 9 meses de su gobierno, es un libro que sale a la luz unos días antes de que se realice el Tercer Informe de Gobierno.

"Miren, ya salió A la mitad del camino, aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en 2 años 9 meses, lo recomiendo, en especial a nuestros adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo", declaró AMLO, quien desde hace meses se ha autodenominado como un humanista.

"La política es entre otras cosas pensamiento y acción, y aquí está el pensamiento y aquí está la acción, les aseguro que no se van a aburrir, les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", finalizó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Entre otras cosas, el presidente de México López Obrador ha revelado que en su libro hablará sobre la confrontación que tuvo con los opositores al llegar al poder, así como también relatará cómo fue que se establecieron relaciones de respeto con Estados Unidos.

Se trata, sin duda, de un libro que causará polémica una vez que sus adversarios pongan las manos en él.

Foto: Cuartoscuro