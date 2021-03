"Con las mujeres todo, sin las mujeres nada": Mario Zamora Gastélum

Sinaloa, México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza PRI, PAN y PRD, Mario Zamora Gastélum, refrendó el apoyo hacia las mujeres en este día, y reiteró que “con las mujeres todo, sin las mujeres nada”.

El senador de la República con licencia señaló que en el aporte de las mujeres “es bueno que tengamos claro siempre, su relevancia, su importancia y la necesidad de su participación, para ser de Sinaloa un mejor lugar para vivir”.

En ese marco, Mario Zamora Gastélum lamentó que el Gobierno Federal les esté dando la espalda, al recortar once programas sociales con los cuales llegaban recursos para atender diferentes temas de las mujeres, entre estos, los apoyos para los centros de atención de la violencia, comedores, atención médica y vivienda.

Recordó la desaparición del programa de Estancias Infantiles de Sedesol, el cual surgió por la necesidad de la mujer, quienes trabajan todos los días y no tienen dónde dejar a sus hijos.

Un programa reconocido por las Naciones Unidas, y que no dudo que, había problemas, algunos casos de corrupción, no lo dudo, pero no por ello había que desaparecerlo, creo que había espacios de mejora”, dijo.