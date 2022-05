"Con los mejores sueldos": AMLO anunciará plazas disponibles para médicos en IMSS e ISSSTE

México.- El presidente AMLO adelantó que la próxima semana se anunciarán las plazas disponibles en el IMSS e ISSSTE, prometiendo a los médicos mexicanos contratación inmediata con "los mejores sueldos".

En La Mañanera del 18 de mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el martes 24 de mayo se darán a conocer las plazas, y afirmó que cada año se repiten las convocatorias del IMSS e ISSSTE, pero quedan muchos lugares sin ocuparse.

"En el Seguro Social y el ISSSTE se repiten y se repiten las convocatorias por años y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes, con el compromiso de contratación de inmediato a todos, a todos los médicos con los mejores sueldos", aseguró AMLO.

Desde Palacio Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que el compromiso de su Gobierno es que no falten médicos, razón por la cual decidió firmar el convenio con Cuba.

"Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos, y le agradecemos al pueblo de Cuba, al Gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad.

"Imagínense si yo tengo el compromiso que no falten médicos, medicinas, que se garantice el derecho a la salud, que deje de ser letra muerta, y si no tengo médicos, de Cuba, o de Estados Unidos, o de Francia o de donde sea, pero que la gente sea atendida", mencionó.

AMLO contó que en las comunidades rurales no hay ni cardiólogos y que los infartos son una de las principales causas de muertes en México.

"Una de las muertes más frecuentes sobre todo en el medio rural son los infartos, porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido.

"Y estamos hablando de cardiólogos, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo, y es una de las principales causas de muerte en el País, no quiero eso. A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba en la Ciudad, a media hora de un hospital, pero si tardo media hora más no lo estaría contando", agregó.