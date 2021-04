Con los niños no: AMLO desprecia uso de niños en autodefensas de Guerrero

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó rotundamente que grupos de autodefensas de Guerrero utilicen a niños armados para exigir un alto a la violencia en sus comunidades, en alusión a las imágenes de niños marchando con armas en Ayahualtempa exigiendo al gobierno ayuda para las familias desplazadas por el crimen organizado.

Al ser cuestionado sobre el tema en la Mañanera de este 15 de abril, AMLO aseveró que bajo ninguna circunstancia se debe utilizar a los niños, por más justa que sea la causa, como señaló que sucede también con la migración.

Aunque se tenga una causa no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe de utilizarse a los niños, es el caso del fenómeno migratorio y en cualquier caso (...) aún con esa triste y amarga realidad no deben de utilizarse a niños", sentenció.