Con pañuelo blanco AMLO anuncia fin del 'moche' y la corrupción

México.- En conferencia matutina un periodista cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos 'moches' en el Gobierno para la entrega de recursos del Presupuesto o en adjudicación de contratos, a lo que respondió que los funcionarios que incurran en este delito irán a la cárcel.

Hay una situacion distinta, ya no hay infliyentismo, antes habían proveedores que tenían influencia que por eso ganaban las licitaciones, los contratos, incluso hasta se apadrinaban con medios de comunicacion que los impulsaban para que se les entregaran contratos, ahora ya no existe eso (...) ya se acabó lo del moche

Dijo López Obrador, quien aseguró que estas malas prácticas han terminado con su administración, y que tampoco hay influyentismo.

"Ahora estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas porque están preisonando que quieren dinero en bolsas especiales en el Presupuesto, pero como decía el gran actor Hector Suárez, no hay, no hay, no hay, se acabó la corrupcion