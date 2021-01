Con prisa AMLO en entrega de apoyos: su presidencia podría acabar en septiembre

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció está apresurado en la entrega y ampliación de apoyos gubernamentales, pues su periodo como mandatario de la República Mexicana podría terminar en septiembre.

"¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir" declaró AMLO durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez’ sede Atoyac de Álvarez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Previo a ello, el presidente López Obrador comentó que buscará ampliar programas de apoyo del Gobierno Federal durante el presente año, y no hasta los años próximos, pues en el mes de septiembre se podría realizar la consulta de revocación de mandato.

Leer más: INE aprueba solicitud que impide a AMLO hablar sobre elecciones en la "mañanera"

"No demorarnos mucho, porque ya no es la intención estar iniciando siembras en el 2022, 2023, porque, si lo decide así el pueblo, nosotros vamos a terminar en septiembre del 24 y yo no quiero dejar nada en proceso, nada inconcluso" explicó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Fue el pasado 20 de diciembre del 2019 cuando finalmente se publicó el decreto que respalda la revocación de mandato en México, en el Diario Oficial de la Federación.

En la publicación oficial de la reforma al Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que deberá participar al menos el 40% de la población registrada en la Lista Nominal de Electores.

"Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta" señala la reforma a la fracción IX de dicho artículo.

Para solicitar la revocación de mandato, el pueblo deberá reunir firmas que sumadas que representen al menos el 2% de la población registrada la Lista Nominal de Electores un mes antes de septiembre en el tercer año de gobierno.

Es decir, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el primer mes de enero del 2021, donde ejerce su tercer año de Gobierno, y ante la existencia de una oposición muy activa, ve posible el acopio de firmas para exigir la consulta de revocación de mandato.

Ante ello, no se muestra ni optimista ni negativo ante los posibles resultados, sin embargo, al parecer se está preparando para que si la población exige su renuncia en la consulta, dejar el cargo y no dejar pendientes al gobierno que lo reemplazará.

Leer más: Andrés Manuel López Obrador inaugura Universidad para el Bienestar Benito Juárez García

"Mientras estemos nosotros en el gobierno no va a faltar el recurso, el apoyo para el Sembrando Vida y para las universidades ‘Benito Juárez’, pero ya después, pues ya no sabemos y -toco madera- no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicados a saquear, a robar y no les importaba el pueblo. De todas maneras, hay que actuar de manera precavida y apurarnos" dijo López Obrador durante dicho evento.

La revocación de mandato fue una de las iniciativas que presentó el propio presidente de la República Mexicana una vez que estaba en el poder, y fue compromiso de campaña electoral. Además, se trata de la primera vez en los últimos 80 años en que la continuidad de un presidente en el cargo se pondrá a discusión del pueblo.