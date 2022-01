¡Con puro paracetamol! Afirma AMLO estar bien y saliendo del Covid-19

México.- Con paracetamol se está curando AMLO del Covid-19, así lo declaró durante un video que difundió el 13 de enero del 2022 en sus distintas redes sociales, donde ya no se le escucha ronco, como el pasado lunes 10 de enero.

A través de dicho video, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador relató que se encuentra satisfecho de estar de salida, tras dar positivo a Covid-19 y sufrir malestares en la garganta.

Cabe señalar que AMLO se enfermó de la variante Ómicron, la cual según informó Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, tiene por síntomas, afectar más a la garganta y causar cansancio.

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes, para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del Covid y quiero también compartir esta información con ustedes”, declaró AMLO en los primeros minutos de su video.

Posteriormente, el presidente López Obrador reconoció que al experimentar en carne propia el padecimiento de la variante Ómicron, se siente optimista al pensar que la pandemia de Covid-19 va de salida, pues esta variante es menos agresiva que la Delta.

Además, AMLO comparó a Ómicron con una gripe, al tratar de explicar los síntomas que sufrió y sobre cómo se está tratando para aliviarse de los pocos malestares que sufre tras dar positivo a Covid-19.

“Considero que es bastante alentador el poder comprobar, ahora sí que en carne propia, que esta variante del covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta, esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe, no tuve un tratamiento especial, porque nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal, solo la ronquera, que por cierto se me está quitando, y ardor en la garganta, que también está menguando, ya es cada vez menor”, precisó AMLO sobre su estado de salud.

“Me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones pero no están aumentando mucho y lo más importante, no vamos a tener más fallecimientos y después de este periodo de contagios, que es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad”, prosiguió AMLO sobre la pandemia de Covid-19 en México.

Tras ello, recordó que lleva cuatros días aislado, que se encuentra bien de salud y que no ha necesitado tomar medicamentos especiales ni tratamientos especiales, pues con solo tomar paracetamol se ha comenzado a sentir mejor.

“No quise hacerlo, porque además estos antivirales, aún cuando ya están autorizados y se han recomendado, deben de aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor, básicamente, pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios”, declaró AMLO al afirmar que va de salida tras dar positivo a Covid-19.