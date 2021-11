"¿Con qué autoridad moral?": Loret de Mola critica viaje de AMLO a la ONU para hablar de corrupción

Ricardo Anaya critica a AMLO por no asistir al G20 y calla sobre su audiencia de hoy

Añadió que el problema es que, pese a que AMLO insista en que "ya no hay corrupción" en su gobierno, sus tres años de administración han evidenciado que su estrategia para luchar contra este problema es "una farsa".

"El problema es que AMLO no tiene ninguna autoridad moral para hablar del combate a la corrupción ", escribió el columnista.

En su columna publicada ayer en The Washington Post, Loret de Mola aseguró que AMLO no tiene "autoridad moral" para hablar sobre la lucha contra la corrupción ante los escándalos que han marcado su gobierno.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.