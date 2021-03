Con su “siete de siete” inicia El Borrego Gándara su campaña rumbo a la gubernatura de Sonora

Sonora.- Ernesto “El Borrego” Gándara Comou inició este viernes su carrera rumbo a la gubernatura de Sonora con la presentación de lo que llamó “siete de siete”, es decir, siete declaraciones que incluyen, además de la patrimonial, la fiscal y la de intereses, también su certificado de no antecedentes penales, su certificado de no daño patrimonial al Gobierno, su antidoping y la declaración de no violencia contra la mujer.

En un breve video difundido en sus redes sociales, el candidato de la coalición Va por Sonora que encabeza el PRI junto al PAN y PRD, enfatizó que la declaración de no violencia contra la mujer es la más importante de su siete de siete y adelantó que de llegar a la gubernatura impulsará la exigencia de este requisito como indispensable para laborar en la administración estatal.

“Esta declaración significa algo muy importante, lo hago como ciudadano, y como gobernador voy a promover una ley para que nadie que no tenga estos certificados de no violencia, para que cualquiera que haya pasado por algún tema de violencia contra la mujer no pueda trabajar en el gobierno. Tenemos que cambiar las cosas desde ya.

El Borrego Gándara consideró que hoy en día la declaración tres de tres ha quedado rebasada: “Lo de la tres de tres ya pasó, ya quedó atrás”, aseguró.

¿Quién es El Borrego Gándara?

Abogado de profesión, Ernesto Gándara Camou es originario de Hermosillo, donde nació el 22 de septiembre de 1960, y se dedica a la actividad empresarial turística y ganadera junto con su familia.

Dentro de la política, fue presidente municipal de Hermosillo de 2006 a 2009 y senador de la República de 2012 a 2018.

Es hijo de César Gándara Laborín, exsecretario de Gobierno en Sonora y ex alcalde de Hermosillo (1958-1961), y de Marcela Camou. Está casado con Pily Madrid, con quien ha procreado tres hijas: Daniela, Raquel y Fernanda.