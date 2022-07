Concuerdo con Ebrard: Ricardo Monreal reclama "reglas claras" en Morena para 2024

México.- El senador Ricardo Monreal reclamó "reglas claras" para la elección del candidato de Morena para 2024, sumándose a la exigencia del canciller Marcelo Ebrard, cuyos operadores pidieron "piso parejo".

En rueda de prensa, Ricardo Monreal afirmó creerle a AMLO cuando asegura que hay "piso parejo", sin embargo, dijo que no le cree a sus operadores, quienes asegura están "incumpliendo" las palabras del presidente de México.

"Cuando hay exclusiones no hay piso parejo. Yo le creo al presidente de la República que él no se mete. A él le creo, pero a gobernadoras y a algunos gobernadores no. Y creo que están incumpliendo su palabra, porque cuando yo voy (a los estados), nunca han tenido una atención para mí, pero cuando van los oficiales, siempre los acompañan", señaló el morenista.

El senador de Morena advirtió que a la gente no le gustan las imposiciones, por lo que confía en que las acciones de los aspirantes a la candidatura de 2024 se les regresarán como "un boomerang".

A su vez, Monreal aseguró que no piensa declinar en la carrera por las elecciones presidenciales y tampoco está en busca de "puestos de consuelo".

Sobre las declaraciones del presidente López Obrador en respuesta a los reclamos de operadores de Marcelo Ebrard, se mostró de acuerdo con el canciller en su petición de "piso parejo" en Morena.

"Creo que ese mensaje (el de AMLO) fue para Marcelo Ebrard, que se quejó de que no hay piso parejo y Marcelo Ebrard por algo lo dirá. Es un hombre inteligente y a pesar de que es cobijado por el oficialismo, o al menos por las menciones del presidente, yo no estoy en ese privilegio. Pero sí creo lo que dice el presidente: que la gente va a reaccionar. Y no le gusta la imposición", aseveró.

El morenista comentó que en redes sociales es muy fácil observar las tensiones entre aspirantes de Morena, por lo que consideró un "error" anticipar la lucha por la candidatura.

En ese sentido, Ricardo Monreal se mostró de acuerdo con Ebrard y pidió que se fijen "reglas claras" para la selección del candidato de Morena para 2024.

"Creo que fue un error haber anticipado esta lucha y se están empezando a ver los primeros desacuerdos. Yo voy a cuidar la ley. Yo coincido con el canciller, me sumo a la propuesta del canciller, que se fijen reglas claras", sostuvo.



De acuerdo con el senador, es necesario establecer tiempos, medios y recursos iguales para todos, proporcionados por Morena y sus prerrogativas.

Con información de Reforma.