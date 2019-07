Condenan a seis años de prisión a Tarín 

CHIHUHUA, Chihuhua.-El ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno de César Duarte, Antonio Tarín, fue sentenciado a seis años de prisión por desviar 2 millones 420 mil pesos.



Tras haber sido declarado culpable del peculado agravado el 15 de julio de forma unánime por un Tribunal de Enjuiciamiento, este viernes le dictó la sentencia.





Tarín enfrenta otros siete procesos penales por peculado.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos



En el caso de los 2 millones 420 mil pesos, Tarín participó en la sustracción de recursos como coautor para cumplir con un compromiso personal del ex Mandatario priista.



La indagatoria de la Fiscalía General del Estado estableció que el desvío se realizó a través de una simulación de contratación de servicios profesionales entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría General de Gobierno y la empresa Bildung Consultoría Organizacional S & S S.A de C.V. durante los meses de julio a septiembre de 2016.

El ex funcionario de la Secretaría de Hacienda del gobierno de César Duarte enfrenta otros siete procesos penales de peculado. | Ilustrativa/Pixabay



El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que la participación de Tarín fue importante para la comisión del delito de peculado agravado por el cargo de titular que desempeñaba en la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda.



Además, colaboró para simular el procedimiento de licitación que buscaba darle apariencia de legalidad.



De acuerdo con la acusación de la FGE, Tarín sabía que el recurso no sería aplicado para algún programa público, ya que esto formaba parte del "pago" de un compromiso personal efectuado entre el ex diputado Fernando Reyes y el ex Gobernador César Duarte, para que votara en el Pleno del Congreso del Estado a favor de la bursatilización.



La Fiscalía en este juicio presentó más de 90 pruebas en contra de Tarín García, entre ellas declaraciones de testigos, policías investigadores y analistas, así como informes técnicos, peritajes, evidencia contable, además de documentales públicas y bancarias.



Por este mismo caso, fueron condenados en procedimientos abreviados: el ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes y el empresario Iván Elí Sánchez Jasso.



En el caso del ex legislador Fernando Reyes, fue sentenciado a 3 años de prisión, tras aceptar haber recibido 2.4 millones de pesos por parte del ex Gobernador César Duarte.



Sin embargo, con el pago de una fianza, se le concedió llevar el proceso en libertad condicionada.