Condenan acoso a embajada de México y detención de Cónsul de España

Cd. de México, México.-El Senado de México condenó los operativos realizados en las inmediaciones de la Embajada de México en Bolivia, así como la agresión y detención del Cónsul de España en esta sede diplomática y llamó al Gobierno de aquel País a respetar la soberanía nacional.



A través de un video, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, fijó un posicionamiento sobre estas acciones que -consideró- han creado un clima de tensión propiciada por funcionarios de Bolivia en torno a la Embajada de México.

Recordó que el Senado es un ente constitucional de la vigilancia de la política internacional de México y con esta calidad lanzó un llamado a que dicha nación respete la soberanía nacional, al señalar que es inadmisible cualquier acción que atente contra ésta.

Desde el @senadomexicano expresamos nuestro rechazo a los actos recientes de intimidación y hostigamiento contra la Embajada de México en Bolivia. Nuestra solidaridad con la misión diplomática nacional en ese país, y todo el apoyo al @GobiernoMX.https://t.co/hkjVpUnlHd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 27, 2019



"Exhortamos a Bolivia a que no viole los recintos diplomáticos de nuestro País y de ningún otro. A su vez, queremos respaldar la postura y la acción emprendida por la Cancillería en aras de hacer valer el derecho internacional mediante la presentación de recursos a la Corte Internacional de Justicia", expuso.



"El Senado exhorta a actuar con prudencia, pero también respeto a la soberanía nacional. Protejamos y defendamos a nuestro País con hechos. No podemos permitir la violación de los recintos oficiales y diplomáticos en cualquier parte del mundo, ni podemos aceptar insultos a las autoridades legítimamente electas en nuestro País", resaltó.



El morenista refirió que en días recientes han incrementado las tensiones por los actos que las autoridades de Bolivia.



Indicó que si bien la Embajada y la Residencia Oficial de México en Bolivia solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia su apoyo para garantizar la seguridad del recinto en virtud de las protestas y el clima social por el que atraviesa dicho País, su presencia ha desembocado en acciones violatorias.



"No actuaron conforme lo solicitado, sino que montan un operativo policiaco desproporcionado que lejos de garantizar la seguridad, se han dedicado al acoso y al asedio sobre determinados personas y diplomáticos", apuntó.



"El operativo ha consistido en la grabación constante de los inmuebles, el registro de automóviles de las embajadas y también en acoso de rondines nocturnos y vigilancia las 24 horas. Desde la distancia, la policía boliviana observa la actividad de los recintos mexicanos, además de perseguir al personal diplomático de nuestro País cuando estos abandonan los inmuebles o se retiran a su domicilio de todo hay prueba fehaciente.



"El clima de acoso ha ido en aumento en las últimas horas, de tal manera que el día de hoy personal diplomático español fue retenido y agredido en las inmediaciones de la representación diplomática mexicana. Dichos operativos representan violación flagrante a la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas específicamente en su artículo 22 que establece la inviolabilidad de las embajadas, así como la prohibición de registro o requisas de muebles o inmuebles la embajada es una extensión de la soberanía del País aunque se encuentre en otro País", agregó.