Condeno cualquier abuso: AMLO sobre presunto abuso de diputado Saúl Huerta a adolescente

México.- Sin mencionarlo directamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó el caso del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abusar de un adolescente de 15 años, hecho por el que fue detenido y liberado gracia al fuero del que goza.

Al ser cuestionado sobre el tema en la Mañanera de este viernes, AMLO respondió declarando que él condena cualquier tipo de abuso, ya sea sexual, contra los derechos humanos o crímenes de odio, aunque no mencionó explícitamente al diputado Saúl Huerta.

Yo como presidente de la República condeno cualquier abuso, sexual, contra la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea", declaró.

El mandatario aseguró que desde su llegada a la presidencia de México prometió que no habrá impunidad para quien cometa un delito, ni siquiera para su familia.

Siempre he dicho que junto a la corrupción se dejó que caminara a la impunidad, y desde que tomé posesión dije que no va a haber impunidad para nadie, ni para mi familia, el que comete un delito tiene que ser castigado".

AMLO también afirmó que este tipo de abusos no serán encubiertos por las autoridades durante su gobierno, pues la actual Fiscalía ya no es "la Procuraduría de antes", asociada a la "mafia del poder", reiterando que el suyo y los gobiernos pasados no son iguales.

"Ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales, entonces que se actúe", aseveró, aunque aclaró que los afectados deben presentar su denuncia.

En ese sentido, el presidente también consideró que el diputado de Morena debería renunciar a su fuero constitucional para hacer frente a la investigación en la que se ve implicado, y reconoció que el caso tiene que ver con el partido, pero también con el Poder Judicial, porque el caso cae en la esfera del derecho penal.

El presunto abuso de Saúl Huerta a un menor

El diputado morenista por Puebla, Saúl Huerta, fue detenido la madrugada del pasado 21 de abril en un hotel ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, acusado de abusar de un menor de edad.

De acuerdo con la denuncia, el adolescente de 15 años había acompañado al legislador a la capital mexicana tras ser contratado como su ayudante. Sin embargo, el hombre de 63 años le dio a beber un refresco que lo hizo sentirse mal.

A base de engaños lo habría llevado al hotel, asegurándole que dormirían en habitaciones separadas, pero al llegar el menor notó que sólo pidió una habitación con una cama. En ese punto, él apenas podía mantenerse en pie, por lo que llegó como pudo a la habitación y se acostó.

Saúl Huerta estaba en busca de reelegirse como diputado federal del distrito 11 de Puebla por Morena. Foto: Twitter @SaulHuertaOf

La presunta víctima relató que, una vez allí, Saúl Huerta entró al baño y luego salió desnudo, tras lo cual le bajó su pantalón y comenzó a hacerle tocamientos.

El adolescente logró pedir ayuda al personal del hotel, que dio aviso a las autoridades. Agentes policiacos llegaron, resguardaron al menor y procedieron a detener al diputado de Morena.

Sin embargo, fue liberado al cabo de unas horas luego de que su defensa legal presentó documentos que acreditaron que goza de fuero constitucional, aunque posteriormente él negó haber recurrido ello, asegurando que no hubo evidencias en su contra.

La madre del adolescente habría sostenido una llamada telefónica con Huerta Corona, en la que él le suplicó que "no lo destruya", y le propuso llegar a un acuerdo económico, según se reveló en un audio difundido en medios y redes sociales.

Tras la polémica que el presunto abuso desató, Saúl Huerta anunció que retira su candidatura para reelegirse como diputado del distrito 11 de Puebla.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación y, en caso de reunir elementos suficientes contra el diputado, solicitará un juicio provisional para retirarle el fuero y que enfrente el proceso que marca la ley.