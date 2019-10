"Condonación de impuestos favoreció a los más ricos"

México.- Revelar la información de contribuyentes favorecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con cancelaciones o condonaciones de impuestos durante los periodos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto implica una nueva forma de entender la privacidad: cuando existe una afectación en el patrimonio público, es menester informarlo a la ciudadanía, abundó Iván Benumea, integrante del Programa de Justicia Fiscal de Fundar AC.

Tal como publicó ELDEBATE el 3 de octubre del 2019, esta organización de la sociedad civil investigó la «amnistía fiscal» que las dos Administraciones federales pasadas —emanadas del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional— aplicaron en personajes de la política pública, celebridades, empresas, organismos públicos y equipos deportivos entre los años 2007 y 2019 [información disponible en el enlace http://bit.ly/2n8zbiU].

En este sentido —explicó Benumea—, Calderón Hinojosa a través de Twitter explicó que fue una política pública de «borrón y cuenta nueva» [como lo describe en un post del 2 de octubre del 2019 disponible en http://bit.ly/2n2GQz4].

Después, bajo el mandato de Peña Nieto, las «condonaciones» se incrementarían, dado que muchos de los inicialmente favorecidos volverían a apegarse al programa, lo que permite dudar de si el punto desde el principio fue dejar de pagar para acogerse al «programa de descuentos», dijo:

«No podemos saber si, efectivamente, fue un error de contador o si estos personajes, todos los involucrados en las listas, no pagaron impuestos deliberadamente y después se acogieron al programa de amnistía, no tenemos la información para afirmar qué pasó con cada uno de ellos».

Así, más que ayudar al grueso de los contribuyentes mexicanos, la condonación dañó las finanzas del erario, al favorecer a un reducido sector de las personas más poderosas económicamente de la República mexicana, entre los que destacaron la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky (en 2013, por 16 millones 441 mil 439 pesos), la hoy funcionaria federal Ana Gabriela Guevara (en 2013, por 9 millones 637 mil 598 pesos), el panista Diego Fernández de Cevallos (en 2007, por 8 millones 329 mil 996 pesos), el expresidente Carlos Salinas de Gortari (en 2007, por 8 millones 082 mil 279 pesos), la entonces actriz Angélica Rivera (en 2007, por un millón 784 mil 676 pesos), entre muchos otros.

¿Cómo fue el proceso de develar esta información?

Empezó hace cuatro años, cuando presentamos un amparo en contra del incumplimiento a una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en donde se había ordenado que se entregara la información sobre a quienes se les condonaron impuestos. Cuando el Servicio de Administración Tributaria incumplió esa resolución, fuimos a amparo, ganamos el caso, el martes nos entregaron la información y, finalmente, la publicamos.

El argumento que utilizó el expresidente Felipe Calderón en Twitter, asegurando que él daba seguimiento a un programa iniciado por Vicente Fox, ¿tiene razón?

Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto implementaron amnistías fiscales. Durante sus sexenios se implementaron este tipo de amnistías tanto por el Poder Ejecutivo, como por el Poder Legislativo.

Las amnistías se implementaron en la Ley de Ingresos, lo cual significa que el Congreso las aprobó. Las condonaciones del sexenio de Calderón, él las propuso para que el Congreso las aprobara, era un práctica común que al principio se aplicaran.

Sus efectos fueron que los grandes contribuyentes, quienes debían más deudas, se beneficiaran. En teoría, todas las personas podían acceder a una amnistía fiscal, desde un pequeño a un gran contribuyente, pero las personas y las empresas más ricas fueron quienes más se beneficiaron.

¿Felipe Calderón era consciente de la situación?, ¿sabía que se le aplicaba a tales y cuales personajes?

Era consciente que de quienes más riqueza tenían y más dinero debían se iban a beneficiar. Quizá no sabía de cada uno de los contribuyentes, pero él, como mandatario, tenía un panorama claro sobre qué tipo de contribuyentes debían al fisco, cuánto le debían y cuánto se perdería si se les condonaba. Como no sucedió esto, al final muy pocas empresas se llevaron una gran parte del pastel condonado, y esas son las consecuencias.

Era obvio que la amnistía iba a beneficiar a los más ricos, se aplicaron a todo mundo y se les dio el mismo trato a todas las personas. Esto puede parecer algo justo, algo equitativo, pero una regla de nuestro sistema fiscal es la progresividad: cuanto más tienes, más pagas.

Cuando no tratas a un pequeño contribuyente como a uno grande y les permites condonarles impuestos —a los últimos—, rompes la regla de progresividad y estás beneficiando a los que más riqueza tienen. Eso es lo que sabía el presidente, y eso es lo que no se evitó.

Posteriormente, en el sexenio de Peña Nieto, ¿se incrementaría esta tendencia a condonar impuestos?

Sí, como era una práctica común y una política de estado mal hecha, en 2013 se implementa otra amnistía, y los contribuyentes que ya se habían beneficiado en 2007 se volvieron a beneficiar, y esta vez por un monto mayor. Eso nos habla de que estos grandes contribuyentes sabían de antemano que la amnistía iba aplicarse, y eso desincentivó el pago de impuestos de estos contribuyentes.

Estas amnistías provocaron pérdidas de recursos, y aunque muchos pequeños contribuyentes seguramente fueron beneficiados, porque era un programa para todas las personas, solamente un grupo pequeño de empresas fueron los que se llevaron toda la parte de lo que se condonó.

¿Considera que esto tendrá alguna consecuencia negativa en las personas que sí pagan oportunamente sus impuestos?

Es una buena noticia el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya lanzado una iniciativa al Congreso para que se reformara la Constitución y se prohibiera la condonación de impuestos. La propuesta ya pasó por la Cámara de Diputados y debe continuar el proceso legislativo. Esta iniciativa la dará más claridad, incentivará a pagar impuestos a tiempo.

Espero que al anunciar el fin de las condonaciones de impuestos, los contribuyentes sientan que se les está tratando de forma equitativa, que no se están dando tratos especiales a los más ricos.

Me parece que lo sucedido en el pasado fue resuelto, finalmente fue evidenciado, y me parece un acto de justicia para todos los demás que pagamos nuestros impuestos a tiempo.

¿Existiría alguna forma de corregir el daño?

Aunque el dinero que se perdonó difícilmente será devuelto al estado, porque las normas fiscales no permiten que esos recursos regresen, por lo menos podría regresarse ese dinero de otra forma: por ejemplo, incrementando la recaudación a partir de ahora de las personas más ricas, pensar en políticas fiscales que por fin graven las riquezas de quienes más tienen y que esos recursos luego se destinen a las personas con menos recursos.

Sobre las personas o empresas que se ampararon para que su información no fuera revelada, ¿se seguirá el proceso?

Sí, estos procesos continúan. Son 201 contribuyentes a quienes en promedio se les condonó 500 millones de pesos. Son bancos, grandes corporativos, otros clubes de futbol, grandes empresas, y estos casos estamos confiados en que pronto concluirán en favor de la transparencia, porque el Poder Judicial ha sido muy sensible a estas injusticias.

De hecho, hace más o menos una semana se resolvió una jurisprudencia donde se asentó que cuando se trate de información en materia de condonación de impuestos, el acceso a la información debe prevalecer. Con ello, esperamos que muy pronto sea aplicable a estos casos y se revele la información.

¿Cómo han visto estas declaraciones donde se asegura que algunas condonaciones fueron por error de los contadores, particularmente Ana Gabriela Guevara y Yeidckol Polevnsky?

Desafortunadamente, no podemos conocer el historial de cada contribuyente, no podemos saber si, efectivamente, fue un error de contador o si estos personajes, todos los involucrados en las listas, no pagaron impuestos deliberadamente y después se acogieron al programa de amnistía, no tenemos la información para afirmar qué pasó con cada uno de ellos. Pero, insisto, era un programa al que cualquier persona podía acceder, cualquier persona podía solicitar que sus impuestos se les condonaran, había muchos esquemas y era un programa un tanto complicado.

Aun así creemos que fue una mala idea por parte del estado y que impactó en todos nosotros, no solo financieramente, sino también en cómo percibimos lo que la autoridad hacendaria hace, cómo trata a las personas más ricas.

EL PERFIL

Nombre: Iván Benumea Gómez.

Profesión: egresado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en finanzas públicas y su vínculo con los derechos humanos.

Trayectoria: en Fundar se desempeña como investigador en el Programa de Justicia Fiscal, donde colabora en diversos proyectos relacionados con política fiscal, desigualdad, derechos humanos y acceso a la información. Del 2013 al 2016 fue investigador del área de Estrategias Jurídicas en Fundar, donde colaboró en diversos litigios relacionados con derechos económicos, sociales y culturales y acceso a la información. En 2016 coordinó la investigación «Privilegios fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos».

Para entender...

Privilegios fiscales a políticos y artistas

El SAT absolvió de su carga fiscal a contribuyentes por un total de 172 mil 335 millones de pesos entre el 2007 y el 2015, lo que implicaría a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De acuerdo con información solicitada por Fundar, sin contar hasta 101 mil 443 millones de pesos correspondientes a personas físicas o morales amparadas [tal como se indica en el portal http://bit.ly/2n8zbiU].

Una cuarta parte (el 24 por ciento) corresponde a diez contribuyentes, de los cuales la mitad son entidades públicas, como la Comisión Federal de Electricidad (13 mil 995 millones 934 mil 961 pesos); la Secretaría de Educación de Veracruz (con dos condonaciones que suman 8 mil 230 millones 493 mil 615 de pesos), lo cual sucedió durante el mandato del exgobernador Javier Duarte, y, entre otros, el Gobierno de Michoacán (con 2 mil 036 millones 175 mil 752 pesos).

LOS DATOS