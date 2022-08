Confía AMLO en FGR para investigación contra Peña Nieto; pide no adelantarse y esperar resultados

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su confianza en la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación contra Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Al ser cuestionado sobre el caso de Peña Nieto en La Mañanera del 11 de agosto, AMLO reiteró su petición de no hacer "juicios sumarios" contra el expresidente y esperar los resultados de la investigación de la FGR, subrayando que no se puede resolver "de la noche a la mañana".

"Nosotros aclaramos que son procesos a cargo de la Fiscalía General, y que no podemos hacer juicios sumarios, hay que esperar que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos, esperar para que, si se requiere, se presenten las pruebas y la Fiscalía resuelva en definitiva, pero es un proceso, no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana", dijo AMLO sobre la investigación contra Peña Nieto.

Adelantó que pronto habrá información sobre el caso del priista, pero descartó tener información sobre investigaciones contra otros expresidentes, pues su gobierno decidió no emprender persecuciones contra ningún exmandatario, sino que el pueblo de México decidiera a través de la consulta ciudadana que se llevó a cabo, la cual no alcanzó resultados vinculatorios.

"Seguramente hay denuncias, pero no tengo yo información sobre eso, nosotros decidimos no perseguir a ningún adversario, optamos por que fuese el pueblo el que decidiera si se abría una investigación a todos los expresidentes: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto", expuso AMLO.

"Nosotros hemos decidido no presentar ninguna denuncia, porque desde que tomé posesión hablé de que teníamos que ver hacia adelante y que se nos castigara a nosotros, y que se iniciara una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad, porque consideramos que era muy importante cambiar de fondo", agregó López Obrador.

El presidente dijo confiar en que la FGR "está atendiendo bien" la investigación contra Peña Nieto, por lo que sólo resta esperar a que llegado el momento presenten los resultados.

"Estoy seguro de que la Fiscalía lo está atendiendo bien y que en su momento nos van a informar sobre el caso de las denuncias contra el presidente Peña Nieto", subrayó AMLO.

A principios de agosto, la FGR informó que abrió carpetas de investigación contra el expresidente priista por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por diversos casos.

Previamente, el 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que presentó una denuncia contra Peña Nieto por posible lavado de dinero, tras detectar que recibió transferencias por 26 millones de pesos de México a España a través de un esquema de empresas familiares.