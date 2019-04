Confía AMLO en recuperación del ISSSTE

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ISSSTE podrá superar la crisis financiera que heredó de la pasada Administración.

En conferencia, sostuvo que, así como se inició el rescate de Pemex, su Gobierno trabajará para sanear otras instituciones.

No, no, no hay crisis que no se pueda enfrentar. Nos dejaron Pemex muy mal, porque apostaron a destruir a Pemex, como a la CFE, dijo.