Confía AMLO en terminar su sexenio en 2024 pese a revocación de mandato

México.- Confío en terminar el sexenio, comentó AMLO sobre los posibles resultados de la revocación de mandato, la cual se llevará a cabo en el mes de abril del 2022.

En un video difundido a través de redes sociales, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún se siente confiado de terminar con su mandato constitucional en 2024.

"Dentro de poco tengo una reunión con el comisionado de Grandes Ligas, ya he hablado con él para buscar garantía de continuidad al programa, cómo ellos invierten para adelante, de aquí al 24, dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema", expresó desde Hermosillo, Sonora al supervisar las obras de la escuela de béisbol donde operó el estadio Héctor Espino.

"Y también sobre todo lo que diga el pueblo, pero pienso que voy a terminar mi mandato, hasta septiembre del 24 y hay que pensar que hacer después del 24, cómo dejamos blindado el programa, cómo lo dejamos, que está protegido para que no sea flor de un sexenio, sino que ya sea algo constante, permanente", declaró AMLO.

En el parque, que fuera casa de los Naranjeros de Hermosillo, López Obrador excluye que los jóvenes que ingresen a este plantel pueden estar seguros de que van a contar con apoyos hasta 2024.

"Estoy muy contento por eso porque ya están iniciando las escuelas, tenía yo preocupación porque se nos está metiendo el tiempo y quiero que la primera generación concluya con el gobierno que represento, para que ya luego se le dé continuidad al proyecto, pero que empecemos ahora y que la primera generación termine en el 24", dijo.

"Es es el propósito, van a tener sus becas mientras están aquí estudiando y desde luego sus maestros, tanto para lo académico como para el deporte, y ya saben que el maestro lo que encargado del deporte necesita, el Kalimán Robles va a estar a carga", comentó.

Robles, cátcher que representó a México en siete Series del Caribe, es director de la escuela.

En el evento el AMLO grabó sus tiempos de pelotero: "Y me encuentro a un amigo hace como seis, ocho años, andaba yo caminando, fui a una gira a Tabasco y así como Román con gorra y con lentes para que no me reconociera nadie, no era yo ni candidato y me reconoció, Valdivia se apellida.

"'Oye Andrés Manuel, yo pensé que ibas a ser pelotero de Grandes Ligas y mira vas a ser Presidente'... El beisbol es un deporte muy sano, de disciplina de mucha responsabilidad, como muchos deportes, no es nada más la actividad deportiva, es el formarnos como buenos ciudadanos, es tener buenas amistades, tiene uno muy buenos amigos, es integración familiar".

El Gobierno federal tiene bajo este proyecto cinco escuelas de béisbol en el País. Hermosillo y Ciudad Obregón, en Sonora , Texcoco, en el Estado de México,además de en el puerto de Veracruz y Campeche.

El Presidente mexicano López Obrador se paró en el campo de juego. Y aunque se arremangó la camisa, esta vez no macaneó.