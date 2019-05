Confía AMLO que Guardia Nacional combata inseguridad y violencia

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional y anunció que el próximo 30 de junio iniciará operaciones formalmente el nuevo cuerpo dedicado a garantizar seguridad pública a la población.

“Estamos muy contentos porque ya el día de ayer se aprobaron las leyes secundarias para la Guardia Nacional (…) Les informo que se están llevando a cabo ya los cursos de capacitación, de formación de integrantes para la Guardia Nacional y se inicia la operación nacional formal, aunque ya se está trabajando en algunos estados, pero a nivel nacional el día 30 de junio, para entonces ya van a estar los primeros elementos formados porque están ahora en capacitación.

Es un buen resultado, una buena noticia, porque nos va a ayudar a que se enfrente el problema de la inseguridad y de la violencia, protegiendo a los ciudadanos, que haya paz, seguridad pública, explicó.

En conferencia de prensa matutina presentó un reporte de las votaciones en el Poder Legislativo y expresó su agradecimiento a los legisladores de los partidos por votar a favor de manera mayoritaria en materia de las leyes reglamentarias, uso de la fuerza, registro de detenciones, reformas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y paridad de género.

Anunció que en breve se presentará un informe sobre la inversión en el sector salud y reiteró que cuenta con presupuesto suficiente, al tiempo que aclaró que no está paralizado en cuanto a recursos.

“Que quede también absolutamente claro: para la salud del pueblo, para la educación del pueblo, no hay límite en cuanto a presupuesto. Sería una contradicción que un gobierno que surge de un movimiento popular, que estamos a favor de combatir la pobreza, de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes, que por el bien de todos primero los pobres, no destinemos recursos para la salud o para la educación”, subrayó.

Refrendó su compromiso de igualar la calidad de atención en centros de salud de todo el país con la que se brinda en los institutos especializados a fin de que las comunidades pobres cuenten con médicos, medicamentos e infraestructura; “daremos ejemplo mundial”.

“El compromiso es que vamos a tener en el sexenio un sistema de salud pública como el de Canadá, como el de los países nórdicos, es el compromiso: atención médica, medicamentos gratuitos, centros de salud, hospitales suficientes, no saturados, buenos equipos, buenos laboratorios, médicos suficientes, especialistas, no solo en las grandes ciudades, sino donde hay hospitales de especialidades, en las zonas apartadas, y que necesitamos tener especialistas y medicinas, y no cuadro básico, todas las medicinas. Ese es el compromiso”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo indicó que su gobierno se enfrenta a presiones externas, particularmente la encargada de las compras, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro.

Nos enfrentamos a muchos intereses, pero vamos a poder (…) Los vendedores de medicinas tenían negocios hasta por 2 mil millones de dólares, acotó.

Expresó el apoyo del gobierno federal a la oficial mayor de la SHCP, quien informará en los próximos días sobre el plan de adquisiciones.

“Es que estamos limpiando de corrupción y siempre que hay un cambio de fondo se molestan, no les gusta (…) estamos calculando que nos vamos a ahorrar, por lo bajo, 200 mil millones de pesos”, precisó.

Con este control, dijo, se acabará el huachicol en el tráfico de medicamentos, en la educación, en el suministro de energía eléctrica y en el combustible.

Aseguró que México logrará un estado de bienestar, mejorará las condiciones de vida y trabajo para todo el pueblo, si se acaba la corrupción.