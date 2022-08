Confía Osorio Chong en que Murillo Karam demostrará su inocencia en caso Ayotzinapa

"Reconozco la valentía y el compromiso que él tiene con la justicia al no resistirse y facilitar el trabajo de la FGR en el cumplimiento de su deber. Confío en que las pruebas que él presente para demostrar su inocencia serán valoradas por el juez y admitidas por la FGR ", agregó el legislador priista.

El coordinador del PRI en el Senado también destacó "la valentía y el compromiso" del exprocurador de Peña Nieto con la justicia mexicana, debido a que no se resistió a su arresto afuera de su casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.