Confían en aprobar revocación de mandato 

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió a los grupos de Oposición que la iniciativa de revocación de mandato que impulsa el Presidente López Obrador será aprobada bajo cualquier circunstancia.



"Hablé la semana pasada con ellos en el siguiente sentido, decirles que 'quizá no estén de acuerdo ustedes, pero la vamos a sacar. En todo caso, respetaré el voto'", refirió.

En esta semana, anunció el parlamentario zacatecano, se iniciará en comisiones el análisis de la revocación de mandato y la consulta popular.Monreal explicó que la opción es que la revocación de mandato se consulte cuatro meses después de la elección intermedia de 2021 o al haber cumplido tres años de gestión el Presidente de la República.

Conversé con medios de comunicación: afirmé que la discusión sobre revocación de mandato en el @senadomexicano se dará en los próximos días, aun cuando no se asegura mayoría calificada.

Es obvio que sin el voto de la oposición no se aprobará. Cada quien asumirá su responsabilidad — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 18, 2019



"Si logramos el acuerdo, me acompañarán (los opositores), y quizá no logre la mayoría calificada, pero tenemos la obligación de hacerlo porque ya tiene casi un año la revocación aquí con nosotros y queremos de una vez votarlo sin que se garantice la votación", dijo.



Para que prospere esa iniciativa, es necesario que dos terceras partes de los asistentes otorguen su voto. Aún se desconoce el sentido del voto de la Oposición.



En relación con la Ley de Amnistía que el Ejecutivo turnó como Cámara de origen a los diputados, Monreal reconoció que puede presentarse el riesgo de que afloren excesos con la liberación de reos cuyo grado de peligrosidad no está debidamente registrado.



"Estamos a tiempo de no cometer errores y que no resulte contraproducente el propósito con los resultados concretos de la aplicación de la Ley de Amnistía", agregó.