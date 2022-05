¿Confianza en AMLO? Ganará Morena la presidencia de México en 2024: inversionistas

México.- De acuerdo con la mayor parte de inversionistas en México, en las elecciones presidenciales de 2024, el ganador de la Presidencia de la República será el candidato del partido Morena.

Según la encuesta llevada a cabo por Credit Suisse, tres de cada cuatro grandes inversionistas nacionales e internacionales en la república mexicana (74%) prevén que, sea quien sea, el abanderado del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

Incluso, los datos recolectados por la firma financiera señalan que la percepción de que el Movimiento Regeneración Nacional volverá a quedarse con la jefatura del Estado es mucho mayor en los empresarios extranjeros, ya que la proporción se ubica en 8 de cada 10 (81%).

La encuesta levantada este mes de mayo por Credit Suisse recolectó la opinión de los llamados "inversionistas institucionales", es decir, los grandes responsables de los fondos de inversión y de las tesorerías de grandes compañías que invierten en el mercado nacional mexicano o, bien, que negocian papeles mexicanos en plazas financieras del extranjero.

No obstante, la percepción mayoritaria de los empresarios también señala que el presidente López Obrador no cuenta con margen constitucional para realizar reformas importantes a la Constitución mexicana en lo que resta de su gobierno, el cual termina en 2024. El 98% de inversionistas nacionales y el 96% de extranjeros manifestaron que el mandatario federal ya no podrá efectuar enmiendas constitucionales.

Desde 2021, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida de la sucesión presidencial. En este sentido, el jefe de Estado ha presumido que su partido cuenta con muchas "corcholatas" para luchar en la contienda federal próxima.

Los dos actores políticos que, de acuerdo a las encuestas internas y externas, ocupan los primeros lugares de preferencia para encabezar el reemplazo del mandatario federal son, por un lado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y, por otro lado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard. Incluso, el fundador de Morena ha mencionado al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, como posible sucesor.