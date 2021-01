Confinan a López-Gatell, peligra por Covid-19 tras tener contacto con AMLO

CDMX.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se encuentra confinado por un posible contagio de Covid-19 ya que mantuvo contacto con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La noticia fue confirmada por el Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, donde además dijo que hasta el momento todo se trata de un procedimiento para evitar la propagación del virus.

"El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga covid, sin embargo, él también forma parte de los contactos del Presidente y está confinado para esperar el periodo de ventana, hacerse la prueba y confirmar o no el diagnostico", dijo.

El Coordinador de Comunicación Social detalló que López-Gatell sí estará en las conferencias vespertinas de salud, solo que de forma viral, por lo menos mientras tiene la salud suficiente para ello.

El Subsecretario de salud se suma a los otros políticos mexicanos que han tenido que entrar en confinamiento por tener contacto con AMLO los días viernes, sábado y domingo, como lo son Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores y Tatiana Clouthier, titular de Relaciones Exteriores y Economía.

Por su parte, López-Gatell dijo durante su participación en el evento recién mencionado que se encuentra bien de salud, hasta el momento sin síntoma alguno. "Me siento bien, estoy comiendo bien", dijo antes de resaltar que sí percibe los sabores.

En la conferencia de salud el funcionario que ha fungido como cara pública de la pandemia explicó que todas las personas que tuvieron contacto con AMLO en los días mencionados deben esperar entre cuatro o cinco días para realizarse la prueba Covid-19.