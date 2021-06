Confirma AMLO que se aplicará la segunda dosis de vacuna Covid-19 en La Mañanera

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, confirmó que se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la transmisión de La Mañanera, como hizo con la primera aplicación, pese a haber anticipado que no sucedería con la segunda dosis.

AMLO aseguró, durante la aplicación de la segunda dosis de la vacuna del secretario de Salud, Jorge Alcocer en la conferencia, que él haría lo propio, pues está cerca de vencer el lapso para que el mandatario reciba su segunda dosis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“A mí me corresponde ya pero me faltan como 10 días, pero creo que para la otra semana ya me toca”, declaró Andrés Manuel.

Leer más: Tenemos que participar y ayudar; AMLO hace llamado para votar este domingo 6 de junio

Asimismo confirmó que la aplicación de la segunda vacuna será transmitida en vivo en La Mañanera, con el fin de incentivar a las personas a aplicarse el fármaco, dando la confianza de ser un procedimiento seguro.

Sí (se va aplicar la vacuna en La Mañanera), porque hay que seguir dando el ejemplo”, aseveró.

El presidente Andrés Manuel reconoció que las acciones que ha realizado su gobierno, han ayudado a que los mexicanos tengan confianza en la vacuna y están participando en las brigadas para ser inoculados, ayudando a disminuir la mortalidad por coronavirus en todo el territorio.

Incluso informó que México es uno de los países con la mayor tasa de vacunación en el mundo respecto al número de habitantes.

“En el mundo hay gente que no quiere vacunarse, México se ha logrado que a vacunación se alta en porcentaje debido a las acciones del gobierno al promover la inoculación”, dijo el jefe de Ejecutivo.

AMLO recibe vacuna

El pasado 20 de abril, el presidente Andrés Manuel, recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la Covid-19, en vivo en su conferencia matutina.

El mandatario se vacunó pese a haber anticipado en los meses previos que no se vacunaría, sin embargo realizó el procedimiento para invitar a los mexicanos, sobre todo a los adultos mayores, a aplicarse el fármaco.

Leer más: México se encuentra en noveno lugar mundial por vacunas Covid-19 aplicadas: Marcelo Ebrard

Durante la primera aplicación AMLO aseguró que la segunda dosis no sería aplicada en público y mucho menos sería transmitido a través de La Mañanera, sin embargo su parecer cambio, pues pretende seguir promoviendo la inoculación de los mexicanos.