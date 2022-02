Confirma AMLO reclamo de Estados Unidos a México por concesión a China sobre litio

México.- AMLO aseveró que no quiere problemas con nadie, al reconocer que Estados Unidos reclamó a México la concesión otorgada a China para explotar el litio ubicado en el estado de Sonora, el cual es fronterizo entre los dos países de Norteamérica.

En la conferencia Mañanera del 01 de febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sufrió un reclamo por parte de Estados Unidos, luego de que la Cofece autorizó a una empresa China realizar la explotación del litio mexicano.

La Comisión Federal de Competencia Económica es un organismo autónomo que ha sido señalado por el presidente López Obrador de servir a los intereses de empresas particulares, en lugar de a la nación o los mexicanos.

Leer más: No puedo desmentir: Loret de Mola responde a AMLO

En ese sentido, exhibió nuevamente que la Cofece, en un periodo cercano al fin del año 2021 y principios del 2022, autorizó entregar la explotación del litio en Sonora a una empresa China.

“Estamos planteando que el litio es de México, que es un mineral estratégico, el litio no va a ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos, el litio es de México, pero miren a lo que llegan estas instituciones creadas durante el periodo neoliberal, ahora resulta que tienen más poder que el Ejecutivo y que pueden entregar bienes estratégicos al extranjero ¿y nuestra soberanía? ¿La defensa de nuestros recursos estratégicos dónde queda?”, declaró AMLO sobre su intención de nacionalizar el litio.

Tras ello, insistió en que el propósito de la Cofece, organismo autónomo creado durante el periodo de los gobiernos neoliberales en México, es entregar los bienes nacionales a empresas o gobierno extranjeros.

“Esto acaba de pasar hace un mes, antes de que terminara la presidenta, que supuestamente, muy recta, muy estricta, el grupo ¿Quiénes son? Quién sabe ¿Cuándo crearon esto? Lo montaron en paralelo a las llamadas reformas estructurales, porque el propósito era saquear y que se perdiera por completo la soberanía del país”, exhibió AMLO a la Cofece por la entrega del litio en Sonora.

Posteriormente, evidenció que en el mundo existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues ambas potencias mundiales están los últimos años de confrontaciones ante el posible coronamiento de China como la potencia número 1.

AMLO aseguró que la postura de México es no meterse en conflictos, que no desean estar mal con nadie, que solo busca defender la soberanía del país y los recursos naturales y estratégicos de este.

“¿Cómo el litio se va a entregar a potencias extranjeras? No solo es porque pertenece a México ¿Cómo nos vamos a meter nosotros en una guerra comercial? Por que no estamos hablando del carbón, es el litio ¿Para qué nos metemos nosotros en eso? Claro que ya hubo reclamo de Estados Unidos, porque ellos traen diferencias comerciales, nosotros no queremos confrontación con nadie y defender lo nuestro y ser autónomos, porque no nos conviene, pero eso es lo que han hecho estos órganos autónomos”, comentó AMLO sobre el reclamo de Estados Unidos por la entrega de litio a China.

Finalmente, se debe precisar que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no reveló cuál había sido el reclamo de Estados Unidos por esta acción deliberada que realizó la Cofece.