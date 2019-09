Confirman validez en elección de Jaime Bonilla en Baja California

Cd. de México, México.-El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez y la constancia de mayoría otorgados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California al ahora Gobernador electo Jaime Bonilla, ante una denuncia de un partido local.



El partido Transformemos pretendía la anulación de un cierto número de casillas, y de la elección del 2 de junio, en la que había resultado ganador su candidato.





Jaime Bonilla, postulado por los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el partido Transformemos, ganó con el 50.61 por ciento de la votación, equivalentes a 425 mil 385 votos, de acuerdo al cómputo impugnado y cuyo recurso fue desechado por los magistrados.



"Se confirman los resultados contenidos en el Dictamen relativo al Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador del Estado, y la Declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría, efectuado por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos de la presente sentencia", señala el documento publicado este miércoles.



De acuerdo a una sentencia aprobada ayer por unanimidad, con fecha 16 de septiembre ,y hecha pública este martes, los magistrados del tribunal local desestimaron los agravios alegados por el partido local Transformemos.

Los magistrados del Tribunal Electoral de Baja California declararon la validez y la constancia de mayoría otorgados al ahora Gobernador electo Jaime Bonilla. | Pixabay



El partido local, a pesar de haber ganado con su candidato, impugnó el dictamen con el cómputo al considerar que se actualizaba la nulidad de la votación recibida en diversas casillas por ser instaladas en lugar distinto al señalado por la autoridad, recibir votación en día y hora distintas, y por personas distintas a las facultadas, entre otras razones.



Estas irregularidades, según el partido impugnante, podrían ser determinantes para el resultado de la elección.



Transformemos presentó un recurso ante el tribunal local el 15 de junio impugnando el dictamen del instituto electoral local cuatro días antes, por considerar que estaban plenamente acreditadas y no reparables, durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, las irregularidades denunciadas, que ponían en duda la certeza de la votación y el resultado de la misma.

La sentencia

En la sentencia pública se da cuenta del informe circunstanciado enviado al tribunal por el Instituto electoral local.



"(En el informe) hace valer como causa de improcedencia que el recurso es frívolo, vago e impreciso pues, a su juicio, la pretensión de recurrente, es que se declare en un extremo dado la nulidad de la elección de Gobernador, sin que en el caso se actualice, las causales de nulidad previstas (...) (en) la Ley Electoral (...) pues de los agravios vertidos se advierte que incumple con las formalidades que alude el primero de los artículos citados y que además no representan el porcentaje requerido de casillas para tal fin, y por tanto no resulta determinante para los intereses que persigue el inconforme", se lee en la sentencia de 99 hojas.



Los magistrados señalan que si bien en la integración de funcionarios de casilla se pudo en algunos casos no seguir el procedimiento de sustitución legamente establecido, ni la formalidad establecida " la misma no afecta la validez de la votación recibida".



"Toda vez que no quedaron acreditadas las irregularidades invocadas por el partido actor, por consecuencia, puede afirmarse que no se violaron los principios de legalidad y certeza, que deben prevalecer en la contienda electoral, ya que en forma alguna se pone en duda la autenticidad, credibilidad y legitimidad de la elección de Gobernador, y de quién resultó electo", añade la resolución.



Los agravios alegados por el partido local, resultaron "inoperantes e infundados" para los magistrados.



La impugnación de Transformemos se da en el marco de una disputa jurídica en Baja California, en donde el candidato ganador de Morena, Jaime Bonilla, ha intentado por diversos medios, modificar su constancia de mayoría de la elección que le otorgó el instituto local para un mandato de dos años, y que quiere prolongarla a cinco.



De hecho, está pendiente de resolución por el tribunal local, una impugnación similar por parte del ahora Gobernador electo Jaime Bonilla, que se inconformó por la constancia de mayoría de solo dos año, en un recurso que primero envió a la sala superior "per saltum", pero que el organismo jurisdiccional reencauzó al tribunal local.

También están en el tribunal local, los recursos interpuestos por la Coparmex y otros organismos locales en contra de una consulta ciudadana que promueve el Congreso local sobre la publicación o no de una reforma electoral realizada luego de la elección, que aprobaron los legisladores para prolongar el mandato del próximo Gobernador a cinco años.



A la batalla en el frente electoral se suma otra que se da en el Congreso Local y que podría terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Una vez publicada la reforma, se desatarían los recursos o acciones de inconstitucionalidad que han anunciado los partidos opositores en el Estado.