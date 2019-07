Confronta a PAN y Morena ratificación de Herrera 

Cd. de México, México.-Diputados del PAN y Morena confrontaron posiciones durante la discusión de la ratificación de Arturo Herrera como Secretario de Hacienda.



Los panistas subieron a tribuna con carteles en los que se leía "#NoACrisisEconómica".

El diputado de Acción Nacional, Carlos Valenzuela González, acompañado por los integrantes de la bancada, anunció su voto en contra de la ratificación.

"Estamos votando en contra de las ocurrencias, votamos en contra de los caprichos de Santa Lucía, del Tren Maya, en contra de la cancelación del aeropuerto, en contra del desabasto de medicamentos", enlistó.

"En contra de la desaparición de estancias, del recorte presupuestal en ciencia, deporte y tecnología. Aquí no cabe el beneficio de la duda, lo que el País necesita son certezas y no más dudas. Doctor Herrera, que le quede clara nuestra postura, no estamos votando en contra de usted, estamos votando en contra de su jefe, estamos votando en contra de Andrés Manuel López Obrador".



Señaló que votarán en contra para que quede constancia del sentido de su votación "cuando la realidad y la desilusión alcancen a la Cuarta Transformación".



Que la ciudadanía recuerde que, desde un inicio, Acción Nacional se opuso al desmantelamiento de la estabilidad económica del País, añadió.

"El Presidente de la República sí tiene quién le diga que no y tiene Oposición y se llama Acción Nacional, que será firme y digna para defender al pueblo de México", cerró el panista.

Carol Antonio Altamirano, de Morena, también subió a tribuna acompañado por su grupo parlamentario.



La coyuntura política actual, indicó, es resultado de una herencia política equivocada de más de 30 años.



Pidió a los partidos políticos hacer un análisis realista de la situación económica y no con el objetivo de obtener rendimientos políticos.

"Convocamos a entender que esta es la oportunidad de construir un diálogo basado en respeto", dijo.



Reconoció que es cierto que el entorno económico es complicado, pero aseveró que hay avances y que algunos de los compromisos más importantes se han cumplido.



Entre ellos, mencionó que el endeudamiento no ha crecido, que el precio de la gasolina Magna no se ha incrementado en su promedio nacional y que la producción de petróleo se encuentra en proceso de recuperación.



Además, dijo, se acabaron los robos y los atracos que desde el sector Salud se hacían en contra de los mexicanos.



Aseguró que la ratificación de Herrera es un mensaje de certeza a los mercados y rompe con el viejo paradigma de que la conciencia social está reñida con la responsabilidad fiscal.