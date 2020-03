Confrontan auditorías a Conade y SFP

Ciudad de México.- Las observaciones por casi 31 millones de pesos a recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) confrontaron a la titular de esa Comisión, Ana Gabriela Guevara, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por la mañana, tras visitar Palacio Nacional, la ex velocista acusó a la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval de haberse precipitado al hacer señalamientos sobre irregularidades cuando el proceso de solventación de las auditorías no ha concluido.

"¿Irregularidades? Eso es suponer. No hay delitos. No han terminado de dictaminarlo y terminar de observarlo para entonces decidir si hubo o no. Sería adelantado y alevoso decir que sí encontraron irregularidades.

"Todas las dependencias tienen las irregularidades, todas las secretarias tienen irregularidades, pero eso, a decir que hay delitos graves de corrupción, dista mucho. En el supuesto que se encontrara todavía queda un camino largo, tenemos derecho a defendernos, y aquí lo más grave de todo fue la violación al derecho de réplica y a la garantía constitucional de presunción de inocencia. No se puede determinar sin haber concluido el debido proceso", dijo.

Por la tarde, en una nota informativa, la SFP aseguró que durante el proceso de fiscalización a la Conade se ha respetado la presunción de inocencia y el derecho de audiencia, así como los tiempos establecidos para solventar las observaciones.

Desde la Función Pública (@SFP_mx) reiteramos el estricto apego a la ley de todas nuestras investigaciones y auditorías, incluidas las desarrolladas en la @CONADE. pic.twitter.com/JkcDRXQxi5 — Raymundo Alva H. (@rayalvah) March 4, 2020

"Los resultados de fiscalización dados a conocer en días recientes son información pública y, en ese sentido, cuidadosamente esta institución y su titular han explicado la etapa en la que se encuentran las auditorías, siempre dejando en claro que, en su caso, serán las investigaciones y los procesos de responsabilidades los que permitirán definir las posibles faltas administrativas a sancionar o los elementos para dar vista a otras autoridades" indicó.

El 19 de febrero pasado, en una conferencia ofrecida en Palacio Nacional, Sandoval informó que se habían formulado observaciones a la Conade por casi 31 millones de pesos.

"Lamentablemente se descubrió a través de este ejercicio de fiscalización que muchas veces para justificar estos elevados gastos y costos, que en algunos casos hasta triplicaban el valor real de viajes, se presentaron facturas falsas y este caso es grave por la inmoralidad que también supone y el posible daño patrimonial que está inserto es de casi 31 millones de pesos", argumentó en esa fecha.