Congela UIF 14 cuentas en caso Lozoya 

Cd. de México, México.-La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha congelado 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas con las investigaciones al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, informó Santiago Nieto.



El titular de la UIF confirmó que hay otros ex funcionarios investigados por el caso Odebrecht, sin precisar nombres.

Sobre las cuentas congeladas, señaló que tienen que ver con las transferencias ilícitas que recibió Lozoya , tanto por los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht como por la compra de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (Ahmsa).

Santiago Nieto informó que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas a exfuncionarios involucrados en el caso Odebrecht. | Reforma



Durante una entrevista en la Cámara de Diputados, Nieto detalló que hay cuatro denuncias en contra de Lozoya Austin, detenido en España.



De ellas, dos están aún pendientes de judicializar.



A pregunta expresa, Nieto no precisó si ya se llegó a un vínculo de las transferencias de Lozoya con desvíos de recursos a campañas del PRI.



El funcionario indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República están desarrollando los protocolos para conseguir la extradición de Lozoya.



"Tienen un proceso en España y debe haber un planteamiento por parte del inculpado para efecto de si se allana o no a la solicitud de extradición que haga el Estado mexicano", dijo el funcionario tras participar en el parlamento abierto sobre la reforma en materia de subcontratación laboral.



Puntualizó que se trabaja de manera coordinada con la FGR en casos de corrupción relevantes de la administración anterior.



"La instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara: debemos de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad.



"El Presidente lo que me ha dicho es que debemos de actuar, no buscando venganza sino justicia, y en un Estado de Derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva por muy poderosas que sean lleguen hasta los tribunales, y que los jueces resuelvan lo que tengan que resolver conforme a derecho", concluyó.