Congresistas de EU reviven polémica por caso Pegasus

México.- Un grupo de 10 congresistas de Estados Unidos envió una carta a Rex Tillerson, secretario del Departamento de Estado de ese país, a quien exhortaron a que el gobierno de la Unión Americana tenga una postura firme para instar a México a que no quede impune el espionaje a periodistas y activistas con el software Pegasus.

Gobierno deberá entregar contrato de compra de Pegasus. Foto: El Universal

En la misiva firmada por los congresistas Alan Lowenthal, Sheila Jackson Lee, James P. McGovern, David N. Cicilline, Luis V. Gutiérrez, José E. Serrano, Albio Sires, Salud Carbajal, así como Don Beyer, Michael E. Capuano, pidieron a Tillerson hacer del derecho a la privacidad y de la libertad de expresión una prioridad en la agenda bilateral con México, y monitorear de cerca las investigaciones de los funcionarios públicos y las agencias gubernamentales mexicanas que estuvieron involucradas.

Señalaron:

“Los ataques de espionaje electrónico se producen en el contexto de una creciente preocupación por los defensores de los derechos humanos y los periodistas en México. El Comité de Protección a Periodistas y Reporteros Sin Fronteras continúan situando a México como uno de los países más peligrosos para realizar el periodismo”.

Esta carta se entregó a seis meses de que el diario The New York Times difundiera una investigación realizada en colaboración con Citizen Lab y la Red de Derechos Digitales, en la que se acredita el uso ilegal en México del software Pegasus —diseñado por la empresa NSO Group para espiar a grupos terroristas y de la delincuencia organizada— en contra de periodistas, así como activistas contra la corrupción y defensores de derechos humanos.

Foto: Temática

Como se informó, el 27 de Octubre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el Cisen no tenía, ni adquirió el programa Pegasus, que se utilizó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.

“El Cisen está bajo mi responsabilidad no tenía este protocolo, este programa Pegasus, nosotros no lo adquirimos, no vamos a estar más que abiertos para que se pueda hacer la investigación respectiva y de llegar a sus últimas consecuencias, pero sí necesitamos la respuesta de las otras personas”, dijo Osorio Chong.

Con información de El Universal.