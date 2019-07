Congresistas estadounidenses confían en ratificar el T-MEC

Ciudad de México.- Congresistas estadounidenses que se reunieron esta mañana con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijeron confiados en que el T-MEC será ratificado por su País.

En conferencia de prensa, los legisladores encabezados por el demócrata Earl Blumenauer señalaron que, aunque no hay fecha para la ratificación del tratado comercial, en el Congreso de Estados Unidos no existe consigna alguna para que éste no sea respaldado.

Además, señalaron que confían en el compromiso de López Obrador por cumplir la letra y el espíritu del nuevo acuerdo comercial.

"Este viaje es para tener un mejor entendimiento de algunas de las previsiones, como el compromiso del Gobierno mexicano para llenar esas previsiones. Aprendimos mucho y vimos que hay un profundo compromiso para cumplir el espíritu del nuevo USMC", indicó el demócrata Jimmy Gómez.

Los congresistas estadounidenses advirtieron que aún hay temas que les preocupan, entre los que destacaron los medioambientales y los laborales. No obstante, afirmaron que éstos aún pueden ser superados.

La legisladora de California, Judy Chu, se dijo preocupada por la contaminación que hay en Tijuana y que provoca enfermedades a los habitantes norteamericanos.

En su turno, Ron Kind, de Wisconsin, dijo que en materia ambiental, el objetivo de de Estados Unidos con el T-MEC es compartir tecnología ambiental con México.

Tenemos desafíos ambientales que enfrentamos y que compartimos", indicó.

Respecto a la reforma laboral aprobada en la presente Administración, se limitó a decir que reconoce su implementación.

Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, aseguró que Mexico no es el Enemigo de Estados Unidos, sino un socio comercial.

"Contrariamente a lo que dicen muchas personas en Washington, México no es el enemigo, México es nuestro socio. Tenemos muchos intereses en común y deseo de que sean tratados con respeto", indicó.

Respecto a su encuentro con el Presidente López Obrador, se dijeron impresionados por la aceptación del Mandatario y por su compromiso con la política social.

En su primer día de trabajo, los legisladores se reunieron también con los titulares de las Secretarías de Economía, Graciela Marquez; del Trabajo, Luisa Maria Alcalde, y de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.