Congreso de Baja California aprueba crear SAT estatal

Mexicali, Baja California.- Con mayoría de Morena y sus aliados del PT, PVEM y Transformemos, el Congreso de Baja California aprobó la creación del SAT estatal que pidió el Gobernador Jaime Bonilla, el cual podrá presionar a los contribuyentes con el pago de impuestos de los tres niveles de gobierno.

Con 16 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, el Congreso local avaló una Ley de Servicio de Administración Tributaria de Baja California, la cual no crea nuevos impuestos, sino que concentra las facultades fiscalizadoras en un solo organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda estatal, con una Junta de Gobierno propia, integrada por el Gobernador, secretarios y el Procurador Fiscal del Estado.

Según especialistas, el Estado reforzará mecanismos preventivos de fiscalización, como la cancelación del sello digital, el aseguramiento de cuentas bancarias, y realizará auditorías inteligentes.

Elí Topete, diputado de Movimiento Ciudadano, dijo estar preocupado porque el nuevo organismo descentralizado podrá utilizarse como "mecanismo de terrorismo fiscal".

"Expreso mi preocupación de que esta iniciativa, con un SAT estatal, que pueden fiscalizar, auditar, pueda ser utilizado como un mecanismo de terrorismo fiscal, de presión política y económica, en contra de empresarios, comerciantes, periodistas y políticos", comentó en la sesión celebrada este jueves.

Indicó que la iniciativa no está sustentada, pues invade la competencia de otras dependencias, duplicará funciones y engrosará la estructura gubernamental, toda vez que ya existen mecanismos de coordinación fiscal entre el Gobierno del Estado y la Federación para eficientizar la recaudación.

El legislador por el Partido de Baja California Rodrigo Otañez expuso que el SAT estatal provocará que los contribuyentes prefieran la informalidad.

En el censo económico de Inegi 2019, seis de cada 10 trabajadores estaban en la informalidad, con este tipo de acciones van a ser más, estamos invitando a que sea complicado, cada vez más, estar en la formalidad, y los que están en la informalidad, porque pagar impuestos representa el 40 por ciento de los costos", dijo.

"Dejamos de ser competitivos, insisto, las condiciones económicas, la pandemia, la nueva normalidad no ayuda", añadió, "por el contrario es un gran reto, (pero) con este tipo de instrumentos no vemos que seamos más atractivos para inversiones y sí considero que va a ser un inhibidor económico".

Gerardo López Montes, diputado del PRD, cuestionó la urgencia de aprobar el dictamen.

"¿Cuál es la urgencia de sacarlo ya? Mi preocupación es que la propuesta del Ejecutivo no tiene una socialización, un proyecto de esta envergadura debería contemplar al sector que se le aplicará directamente, a los empresarios, administradores, microempresarios, quienes tendrían que opinar (sobre el tema)", lamentó.

En favor de la propuesta, los morenistas defendieron que el organismo no creará mayor gasto, además de que habrá orientación fiscal.

"No se está creando más nómina, no hay impacto presupuestal, se están desconcentrando funciones, las facultades que ya se tienen se están transfiriendo a un órgano especializado, y ya se están haciendo esas auditorías y visitas domiciliarias, pero queremos que se hagan mejor", subrayó el diputado Juan Manuel Molina.

"No hay dinero para la prestación de servicios, el que el Gobierno recaude no significa que se queda (con el dinero), terrorismo fiscal no se produce con esto, a mí me parece que una visita domiciliaria se practica mejor por una persona que tiene una profesión de carrera", añadió.

Los votantes a favor fueron Claudia Agatón y Julio César Vázquez, del PT; Miguel Ángel Bujanda Ruiz y Trinidad Vaca, sin partido; Fausto Gallardo García, del PVEM, y Efrén Moreno Rivera, de Transformemos.

Así como los morenistas Montserrat Caballero, Miriam Cano Núñez, Julia Andrea González, Juan Melendrez Espinoza, Juan Manuel Molina García, Víctor Manuel Morán, Víctor Hugo Navarro, Eva Gricelda Rodríguez, Ramón Vázquez Valadez y María Luisa Villalobos.

En contra estuvieron Rosina Del Villar, Araceli Geraldo Núñez, Carmen Leticia Hernández, de Morena; Gerardo López Montes, del PRD; Rodrigo Otañez Licona, del Partido de Baja California; Loreto Quintero y Eva María Vásquez, del PAN; y Elí Topete Robles, de Movimiento Ciudadano.

El diputado del PRI, David Ruvalcaba Flores, se abstuvo de votar.

