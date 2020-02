Congreso de Morelos inicia juicio político contra Graco Ramírez 

Cd. de México, México.-La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos dio inicio al juicio político en contra del ex Gobernador Graco Ramírez y dos colaboradores: el ex Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y la ex contralora, Adriana Flores Garza.



Con siete votos a favor y tres abstenciones, los diputados admitieron este procedimiento que comenzó a solicitud de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, encabezada por Samuel Sotelo Salgado.

El presidente de la Comisión, José Casas González, explicó que los tres ex funcionarios serán notificados durante los próximos días."Una vez notificados, ellos cuentan con 15 días hábiles para poder manifestar lo que a su derecho corresponda", detalló. Tras otorgarles el derecho de audiencia , la Comisión elaborará un dictamen que será sometido a votación del Pleno y, posteriormente, turnado al Poder Judicial.El ex Gobernador perredista y los dos ex funcionarios estatales están señalados por no haber entregado en el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto de 120 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado y de 2 millones 560 mil pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).En noviembre de 2019, la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos declaró procedentes los juicios políticos contra estos ex funcionarios.Luego, fueron turnados a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, instancia encargada de esos procedimientos.