Congreso de Oaxaca declara "persona no grata" a Jorge Castañeda

Oaxaca.- El Congreso del Estado de Oaxaca declaró el pasado miércoles persona no grata al excanciller Jorge Germán Castañeda Gutman, exsecretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, por calificar al municipio de Putla Villa de Guerrero como "pueblo horroroso y "arrabalero".

Con 28 votos a favor de la declaración de persona no grata después de sus declaraciones en un programa sobre dos municipios de Oaxaca.

Los diputados además pidieron la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se realicen acciones jurídicas contra Jorge Castañeda por el tipo de conductas racistas y clasistas en el país.

Adicionalmente, solicitaron a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores que retire el retrato de Castañeda de la galería de cancilleres.

¡Fuera, fuera, fuera!

Gritaron los legisladores en el marco de la instalación del segundo año de ejercicio legal de la LXIV Legislatura local.

Jorge Castañeda hizo las declaraciones el pasado 25 de junio, en el programa "La Hora de Opinar" que conduce Leo Zuckermann en Foro TV.

Mi padre es originario de #Putla, #Oaxaca, el pueblo al que @JorgeGCastaneda llamó HORROROSO.

En su declaración el ex secretario, se exhibió como lo que es: un pseudo intelectual y opinólogo que vive en la fantasía de un régimen que ya acabó. Un ignorante de México y su gente pic.twitter.com/MWqfDZNrI0 — Alejandro Viedma (@alexviedma) June 25, 2020

"Los locales no quieren irse –no puedo usar la palabra correcta, científica-, pero a un pueblo con adjetivo previo arrabalero, posterior, donde por cierto, Héctor se acuerda muy bien (…) cuando terminó la carrera de medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco, y luego gracias a Héctor y su amistad con Diodoro (Carrasco, entonces gobernador de Oaxaca) creo que la pudimos enviar a otro pueblo, un poquitito menos horroroso, pero así que se haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano si va a Putla, feliz de la vida", mencionó Castañeda.

Tras las declaraciones de Castañeda, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat lo invitó a conocer Putla, Oaxaca "dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones." escribió a través de Twitter.

Ex canciller @JorgeGCastaneda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones. — Alejandro Murat (@alejandromurat) June 26, 2020

