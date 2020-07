Congreso de Sinaloa rechaza informes de cuentas públicas de municipios

Culiacán, Sinaloa.- Bajo los mismos argumentos y bases legales que se atribuyeron el año pasado, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa dictaminó en sentido de aprobatorio aquellos informes de cuentas públicas del 2018 de los municipios que fueron rechazados por la Auditoría Superior del Estado, y en sentido no aprobatorio a aquellos que fueron aprobados por este ente fiscalizador.

Es decir, los informes de cuentas públicas de ocho municipios del estado fueron rechazados por los diputados integrantes de la Comisión durante la reunión de ayer, al haberse encontrado en su contenido sobresueldos de funcionarios, ausencia de documentación comprobatoria de compras y adquisiciones, retenciones al Issste no aportadas, entre algunas otras irregularidades.

Municipios

Los municipios de Choix, Cosalá, El Fuerte, Navolato, Guasave, Angostura y Concordia ya habían sido determinados técnicamente por la ASE como no aprobados, por tanto los diputados votaron a favor de la opinión emitida, mientras que el municipio de Salvador Alvarado fue votado en contra de la determinación de la ASE, pues esta venía en sentido de aprobación.

El Rosario quedó pendiente de votación, pues hubo un empate entre legisladores.

Al momento discutir los dictámenes, los legisladores reiteraron las confusiones que prevalecen en torno a las facultades que les confiere la ley para su intervención en las cuentas públicas de los entes fiscalizados por la ASE.

Al igual que el año pasado, cuando se votaron las cuentas públicas de los recursos ejercidos en el 2017, la legisladora del PRI, Ana Cecilia Moreno, recalcó que el Congreso está excediendo sus facultades al votar en contra de una determinación técnica ya emitida por el órgano responsable de fiscalizar a los entes públicos, por ello en cada dictamen la legisladora emitió un voto particular.

“Emito mi voto en particular porque sin duda considero que siguen siendo vulnerados los entes fiscalizados. Ellos han presentado las aclaraciones para subsanar las observaciones, mientras que la ASE todavía no termina de hacer sus opiniones”, manifestó la legisladora priista.

Mientras tanto, de forma reiterativa, el presidente de la Comisión, Marco Antonio Zazueta, aseguró que se está acatando lo que actualmente establece la ley, recordando que no se pudieron hacer las modificaciones ni las reformas necesarias para homologar tiempos de votación de cuentas públicas con las opiniones que la ASE debe emitir una vez que concluya el periodo de 120 días para que los entes terminen de subsanar sus observaciones. “Aquí no es el dinero, faltó dinero y no lo comprobaron, sin importar el monto”, expresó.

Demás dictámenes

En estos días, la Comisión estará dictaminando y votando las cuentas públicas del resto de los municipios y posteriormente votarán las cuentas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de los demás entes fiscalizados.