Congreso de Veracruz presenta iniciativa para derogar delito de ultrajes a la autoridad

Veracruz.- Este miércoles, el Congreso del estado de Veracruz turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales la iniciativa de decreto que deroga el delito de ultrajes a la autoridad, tras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) externara una recomendación con dicho propósito.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la iniciativa que deroga múltiples disposiciones del Código Penal del Estado en materia de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública, avaladas durante la actual administración del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, fue presenta por los legisladores.

Lo anterior luego de que el pasado 14 de diciembre de 2021, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, presentara una iniciativa de proyecto para abolir el segundo párrafo del artículo 331 del Código Penal del Estado, en el que se determinan las sanciones a aplicar por el delito de ultrajes a la autoridad. En su momento, el legislador señaló que la reforma ha provocado abusos de parte de las autoridades.

Leer más: "No es reacción de una persona normal": piden antidoping para Cuauhtémoc Blanco por estallar contra adversarios

Fue la semana pasada, cuando el gobierno de Veracruz adelantó que acataría la recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el caso de los seis jóvenes que fueron recluidos en un penal estatal durante tres meses el año pasado, acusados de cometer ultrajes a la autoridad. El caso fue denunciado por el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

“Nos interesa mucho que se dé cabal cumplimiento a lo que estipula la ley respecto a los derechos humanos, si tenemos que corregir, corregimos, no vamos a permitir que suceda, ni porque sean mínimas e incluso que se investiguen, no tenemos ningún problema en eso, por eso vamos a dar cumplimiento. He mandado ya el oficio de respuesta en términos generales qué aceptamos y por qué aceptamos y ya estaremos en marcha con varias de las recomendaciones”, mencionó García Jiménez sobre el exhorto hecho desde el órgano encabezado por Rosario Piedra Ibarra.

Leer más: "Traicionan a la militancia": Osorio Chong critica a priistas que aceptan cargos en gobierno de AMLO

No obstante, hasta el momento se desconoce si el mandatario estatal o la bancada de Morena en el Congreso han presentado alguna iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.