Conoce el "calendario de corrupción de AMLO mes a mes" según Loret de Mola

México.- Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó en su conferencia matutina que Carlos Loret de Mola no aceptó el reto de cambiar la plusvalía de su rancho "La Chingada", en Palenque, Chiapas, por su departamento en Estados Unidos (EEUU), el comunicador lo acusó de proteger constantemente actos de corrupción.

No me ha dicho nada, no me ha contestado. Se va a rayar con la plusvalía de la quinta”, expresó el líder del ejecutivo federal en el evento.