"Conocí al eterno candidato, no al presidente", Brozo responde a AMLO

México.- El payaso Brozo respondió a las críticas que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador contra su personaje y contra el trabajo periodístico y crítico del alter ego del conductor Víctor Trujillo.

Al inicio de esta semana, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que "Brozo no era así cuando lo conocí", señalando que "tenía preparación", ello luego de que se sumara a las críticas que se suscitaron tras exhibirse los lujos de José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador.

En su "Tenebrozo" subida a la plataforma Latinus, el alter ego de Víctor Trujillo arremetió contra el mandatario federal revirando las mismas palabras pronunciadas por el jefe de Estado en su conferencia matutina: "Andrés era una gente que conocí; inteligente, con sentido del humor, ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Andrés que no conocía".

Leer más: "Es el escándalo, tirar lodo": AMLO responde a denuncia del PAN contra su hijo por casona en Houston

En este sentido, el payaso crítico aseguró que Andrés Manuel López Obrador siempre conoció al payazo que critica, que juzga y que satiriza a las "autoridades que solo saben servirse así mismas", dejando en claro que él sigue siendo el mismo, a diferencia del ahora jefe del Ejecutivo.

"En cambio, yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y buscar la hermandad de todos los mexicanos; al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución; al Andrés que aseguraba que iba a acabar con la corrupción; al Andrés que garantizaba que todos los mexicanos tendrías medicamentos y acceso a servicios médicos; al Andrés que impulsaría las energías limpias; al Andrés que juraba que habría transparencia; al Andrés que pregonaba que jamás iba a linchar a ningún periodista", reprochó.

El crítico del gobierno federal enfatizó que él conoció al Andrés Manuel López Obrador de antes, quien prometió, durante sus muchos años de campaña para llegar a la Presidencia de la República, un México mejor.

Leer más: Me queda clarísimo que dice cosas con el propósito de dañar: Carmen Aristegui responde a AMLO

"Conocí al Andrés al eterno candidato, al que no conocía, primo-hermano, era al Presidente, ¿cuál de los dos habrá cambiado? El payaso que critica, exhibe y maldice, o el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional?", cuestionó.